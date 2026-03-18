Heraldo-Diario de Soria

Protestas de los médicos a las puertas del Hospital Santa Bárbara

El sindicato médico CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) se manifestó frente al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Publicado por
Heraldo Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

La huelga provoca la cancelación de siete operaciones quirúrgicas, 48 pruebas diagnósticas, 220 consultas de Especializada y 483 de medicina de familia y pediatría, este es el balance de la jornada de este miércoles en la sanidad soriana en el segundo día de convocatoria de huelga de los médicos, en una nueva oleada de movilizaciones para exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto propio para estos facultativos.

La Junta computó en un 24% el seguimiento del paro, que quedó patente, un día más, en la concentración que tuvo lugar a las puertas del Hospital Universitario Santa Bárbara, reclamando las reivindicaciones del colectivo, que lamenta que no haya negociación con el Ministerio.

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa Bárbara

La concentración se produjo a las puertas del Hospital Santa BárbaraHDS

Huelga de médicos en Soria

tracking