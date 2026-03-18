«Iban a quitarle los dos pechos por un cáncer pero no había anestesista y la han mandado a casa»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Diez días más con un cáncer de mama que supura y con un tumor que ha crecido ya hasta el tamaño de una naranja. Luisa, de 84 años, había logrado concienciarse de que su figura iba a cambiar para siempre, de que le extirparían los dos pechos para compensar, aunque el mal sólo estuviera en uno. Ingresó en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria la tarde del lunes 16, ayer ya le habían colocado la vía, inyectado la heparina y aseado con el jabón antiséptico preceptivo ante una cirugía, pero no llegó al quirófano.

«Iban a quitarle los dos pechos por un cáncer pero no había anestesista por la huelga de médicos y la han mandado a casa», contó su nuera, Teresa, en la mañana de ayer, disgustada y preocupada por la salud de su suegra, por cómo pudiera evolucionar el tumor, que ha ido creciendo «mucho», y también por la logística familiar. Luisa vive en Utrilla, a unos 70 kilómetros de Soria, y el centro de salud más cercano a su domicilio es el de Arcos de Jalón, al que le llevan los vecinos que tienen coche. Sus hijos, que residen fuera, estaban ayer con ella, procedentes de Barcelona con permiso laboral por hospitalización de familiar.

La paciente se quedó a las puertas del quirófano y lo que les explicó el médico y cirujano es que el único anestesista, en servicios mínimos por la huelga de médicos, estaba realizando su labor en urgencias. «Nos ha dicho que estaba el equipo entero, pero no el anestesista», trasladó Teresa, y que le aplazaban la operación al 27 de marzo, diez días más. La primera cita que le habían comunicado inicialmente fue el día 13, pero se la cambiaron vía telefónica.

«Ella está hartica, es una persona mayor, y ya se había concienciado, incluso bromeamos con quemar los sujetadores, y ahora esto», lamentó su nuera. Se da la circunstancia de que a Luisa la iban a operar de cataratas en diciembre y también le tuvieron que aplazar la operación a enero debido igualmente a una jornada de huelga de médicos.

Luisa no llegó a salir ayer de la habitación porque su intervención era a las 9.00 horas, pero sí la paciente anterior, que ya dentro de quirófano se enteró de que se suspendía la operación.

«¿Por qué citan cuando saben que hay huelga?», se preguntaba la familia de Luisa, que presentó una queja en atención al paciente por la suspensión de la cirugía en sí y por el perjuicio causado. Los hijos pasaron la noche previa en un hotel en la capital dada la distancia con la casa familiar en el pueblo.

«El médico estaba igual de frustrado que nosotros, que entendía nuestro malestar», apuntó Teresa, quien añadió: «Todo el mundo lo siente pero el perjuicio de salud, psicológico y económico está ahí».

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, a preguntas de este medio, pidieron disculpas, respetando el derecho de huelga, y apuntaron que se garantiza la prioridad 1 de la operación, con un plazo máximo de 30 días de espera.