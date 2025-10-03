Huelga de médicos en Soria: la concentración en imágenes

La concentración se realizó a las puertas del Hospital UniversitarioMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Más de medio centenar de personas se concentraron frente al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, esta ha sido la segunda jornada de huelga de médicos tras la convocada en junio.

Los convocantes dejan claro que no reclaman privilegios, sino consideración hacia su cualificación profesional y las responsabilidades que asumen cada día en hospitales, centros de salud y servicios de urgencias