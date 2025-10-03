Heraldo-Diario de Soria

Sanidad

Huelga de médicos en Soria: la concentración en imágenes

El sindicato médico CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) se manifestó frente al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria para exigir un estatuto propio, así como una serie de reivindicaciones que se concretan en el reconocimiento de la singularidad de su trabajo, cualificación y responsabilidades

La concentración se realizó a las puertas del Hospital Universitario

La concentración se realizó a las puertas del Hospital UniversitarioMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Más de medio centenar de personas se concentraron frente al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, esta ha sido la segunda jornada de huelga de médicos tras la convocada en junio.

Los convocantes dejan claro que no reclaman privilegios, sino consideración hacia su cualificación profesional y las responsabilidades que asumen cada día en hospitales, centros de salud y servicios de urgencias

La concentración se realizó a las puertas del Hospital Universitario

La concentración se realizó a las puertas del Hospital UniversitarioMARIO TEJEDOR

