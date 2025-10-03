Huelga de médicos en Soria: la concentración en imágenes

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
03.10.2025 | 16:18
Actualizado:
03.10.2025 | 16:18
Más de medio centenar de personas se concentraron
frente al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, esta ha sido la segunda jornada de huelga de médicos tras la convocada en junio.
Los convocantes dejan claro que no reclaman privilegios, sino
consideración hacia su cualificación profesional y las responsabilidades que asumen cada día en hospitales, centros de salud y servicios de urgencias
La concentración se realizó a las puertas del Hospital Universitario MARIO TEJEDOR
Huelga de médicos en Soria
