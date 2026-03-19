Reclaman los 300.000 euros de atrasos para levantar la huelga de Ondara en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

300.000 euros. Ese es el ‘precio’ que debe pagar David Engel, propietario de Ondara, si quiere que se levante la convocatoria de huelga impulsada por los sindicatos para todos los trabajadores de la empresa a partir del día 27. Una cifra que no es aleatoria y que es la suma de las dos nóminas pendientes con la plantilla, la próxima nómina de marzo, y el prorrateo durante 12 meses, el tiempo del nuevo ERTE planteado, de los complementos adeudados del ERTE anterior. Es la propuesta que ayer lanzaron los sindicatos y ahora Engel tiene una semana para decidir si acepta, según explicó Pablo Soria, de UGT.

En respuesta al nuevo ERTE planteado por la empresa para sus 42 trabajadores durante un año, los sindicatos presentaron una convocatoria de huelga indefinida desde el día 27, mismo día que comenzaría el ERTE. Ante esa convocatoria ayer se celebró un intento de mediación a través del Serla y aunque la empresa acudió «con buena predisposición» no se llegó a alcanzar un acuerdo que permitiera desbloquear la negociación.

De momento, la huelga sigue convocada, pero en este contexto, desde la parte social se ha puesto sobre la mesa una última posibilidad para evitar el paro indefinido y abrir la posibilidad de negociar el ERTE. Soria explicó que la reclamación de los sindicatos pasa por abonar todos los atrasos pendientes con la plantilla. Ahora mismo se deben dos nóminas completas a las que se suma la nómina correspondiente a marzo, es decir, tres nóminas para toda la plantilla. Además, se reclama que los 7.000 euros que aproximadamente se deben a cada empleado por los complementos del ERTE anterior se prorrateen de forma mensual durante el próximo año –12 meses–. Cabe recordar que hubo parte de los trabajadores que ya acordaron en el momento de su reincorporación el prorrateo de esas cantidades. Ahora se extendería a toda la plantilla.

La propuesta de los sindicatos será trasladada a Engel en los próximos días y el plazo para tomar una decisión finalizar el próximo 25 de marzo. Ese día hay una nueva reunión en el Serla fijada para las 17.00 horas. Sí la empresa acepta afrontar el pago de los atrasos el compromiso de los sindicatos es levantar la huelga y negociar el nuevo ERTE, cuyo último día de conversaciones sería el 26 jueves. A pesar de esta vía abierta la confianza de la representación laboral «es poca o ninguna».

Si Engel no acepta, se mantendrá la huelga y no habrá negociación alguna sobre el ERTE que saldrá sin acuerdo y a expensas de la decisión de la autoridad laboral. Esto también podría acelerar las demandas judiciales de los empleados por las cantidades adeudadas.

Una semana de espera en la que también se espera el ‘milagro’ de una inyección económica por la entrada de un nuevo socio o el desbloqueo del aval de Iberaval. Tampoco hay muchas esperanzas en estas vías.