Soria, por encima de los 100.000 habitantes con los sorianos en el extranjero

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El número de castellanos y leoneses residentes en el extranjero ascendía, a fecha de 1 de enero de 2026, a 205.215 personas, un 5,5 por ciento más que el pasado año. Se trata de un incremento superior a la media nacional, que fue del 5,1%, hasta llegar a los 3,2 millones de personas. Así lo muestra el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogido por Ical. En el caso de la provincia de Soria son 9.951 los nacidos en la provincia que desarrollan su vida fuera de España con prácticamente la mitad en Argentina, según el INE.

En Soria, los efectos de la despoblación han provocado que muchos hijos de la provincia hayan tenido que emigrar para desarrollar su proyecto de vida. Muchos han elegido otras provincias del territorio español y otros, el extranjero. El último padrón publicado por el INE dice que hay 9.951 sorianos residentes fuera de las fronteras españolas, aunque podrían ser más ya que solo se recogen las cifras de aquellos países en los que hay más de 1.000 residentes españoles. Si todos volvieran, la provincia volvería a superar los 100.000 habitantes.

Tal y como está explicado la cifra total de sorianos en el extranjero es de 9.951. El INE desvela que de esa cifra hay 1.901 en Europa. La principal colonia se sitúa en Francia con 733 sorianos seguida de Reino Unido con 333 y Alemania con 282. La estadística del INE dice que el país europeo con menos sorianos es Rusia con 2, aunque Malta y Turquía aparecen referenciados con 0.

En el continente africano residen actualmente 74 sorianos y la mayor colonia está en Mauritania con 40 y Ghana tiene la más pequeña con un sólo soriano.

El principal continente de emigración para los sorianos es América con 7.850 sorianos actualmente y en particular Argentina con 4.603. Argentina sería el cuarto 'municipio' de Soria por número de población. También destaca Chile con más de 800 sorianos y México con más de 500. En EEUU hay 346.

En Asia el número de sorianos es de 70 con Israel con el mayor volumen con 32 y en Oceanía se contabilizan 56 con 52 de ellos en Australia.