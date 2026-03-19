La Junta destina medio millón a la atención a personas con enfermedad avanzada INTecum en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los cuidados en el domicilio son una pieza esencial del engranaje que integra el modelo de Atención en Red impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Y uno de los programas más importantes es INTecum, cuyos servicios son prestados de manera directa por diversas entidades. Para garantizar que estos cuidados continúen llegando a los colectivos que los precisan, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención por un valor de 560.000 euros destinados a la Fundación Brian, encargada de implementar este programa en la provincia de Soria.

A través de esta aportación, se financian los gastos derivados del desarrollo y la ejecución de este programa para este y el próximo año. Son 280.000 euros para este 2026 y la misma cuantía para 2027.

INTecum es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dirigida a las personas que sufren una enfermedad en fase avanzada o terminal, con el objetivo de que puedan permanecer en sus hogares o en otros alternativos a su elección mientras reciben cuidados y asistencia profesional adaptada a su situación.

Lo que busca es dar una respuesta muy ágil y personalizada a las necesidades de tipo físico, psico-emocional, espiritual y social de la persona enferma y, cuando sea preciso del entorno familiar. Los apoyos se ajustan al proyecto de vida de cada persona e integra los cuidados sanitarios y los cuidados sociales.

Va dirigido a personas que estén incluidas en el Proceso Asistencial Integrado de cuidados paliativos de Sacyl y que tengan una enfermedad incurable, avanzada o progresiva y se prevea escasa posibilidad de respuesta a los tratamientos.