La Junta destina medio millón a la atención a personas con enfermedad avanzada INTecum en Soria
Se trata de asistir a enfermos crónicos o en fase terminal sin que tengan que abandonar su hogar
Los cuidados en el domicilio son una pieza esencial del engranaje que integra el modelo de Atención en Red impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Y uno de los programas más importantes es INTecum, cuyos servicios son prestados de manera directa por diversas entidades. Para garantizar que estos cuidados continúen llegando a los colectivos que los precisan, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención por un valor de 560.000 euros destinados a la Fundación Brian, encargada de implementar este programa en la provincia de Soria.
A través de esta aportación, se financian los gastos derivados del desarrollo y la ejecución de este programa para este y el próximo año. Son 280.000 euros para este 2026 y la misma cuantía para 2027.
INTecum es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dirigida a las personas que sufren una enfermedad en fase avanzada o terminal, con el objetivo de que puedan permanecer en sus hogares o en otros alternativos a su elección mientras reciben cuidados y asistencia profesional adaptada a su situación.
Lo que busca es dar una respuesta muy ágil y personalizada a las necesidades de tipo físico, psico-emocional, espiritual y social de la persona enferma y, cuando sea preciso del entorno familiar. Los apoyos se ajustan al proyecto de vida de cada persona e integra los cuidados sanitarios y los cuidados sociales.
Va dirigido a personas que estén incluidas en el Proceso Asistencial Integrado de cuidados paliativos de Sacyl y que tengan una enfermedad incurable, avanzada o progresiva y se prevea escasa posibilidad de respuesta a los tratamientos.