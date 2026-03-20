Las rutas de senderismo en Soria para volver con la cesta de setas llena esta temporada

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay personas a las que les encanta pasear por el campo y recoger setas. Para todos ellos, Soria es como su meca particular, un lugar en el que, debido a su climatología, abundan boletus, níscalos o rebozuelos. Sin embargo, no basta con pasear por sus pinares y mantener la vista baja: hay que elegir bien la ruta de senderismo para recoger setas. Esto marca la diferencia entre llegar a casa con la cesta llena… o vacía.

Por eso, hemos querido traerte las 5 mejores rutas de senderismo para recoger setas. Aquí es donde merece la pena darse un paseo, navajita y cesta en mano, y pasar un día inolvidable en plena naturaleza.

Pinar Grande: un clásico imbatible

Alrededor del Monte de Pinar Grande, entre Vinuesa y Navaleno, uno de los enclaves más conocidos y efectivos para encontrar boletus edulis y níscalos. Este terreno combina bosque y zonas húmedas donde, tras días de lluvia, el suelo literalmente se llena de setas. Si quieres resultados sin complicaciones, este es el lugar al que debes de ir para recoger setas. Además, es muy fácil de acceder.

Sierra de Urbión: un lugar un poco más exigente

La iglesia parroquial de Salduero se asoma al Duero en un entorno verde y abierto, con los pinares de la Sierra de Urbión cerrando el horizonte.Getty Images

Vamos a elevar el nivel con respecto a Pinar Grande. La Sierra de Urbión es más exigente, sí, pero a cambio ofrece mayor variedad: boletus, rebozuelos e incluso especies un poco menos comunes. Las zonas de sombra, donde la humedad permanece más tiempo, suelen ser la zona indicada en el particular ‘mapa del tesoro’ de las setas.

San Leonardo de Yagüe: la soledad es tu amiga

Pinares y sabinas se entremezclan en San Leonardo de Yagüe, un enclave menos transitado que otros donde podrás disfrutar un poco más del recogimiento a la hora de recolectar setas. Aquí no hay tanta presión por quedarte sin ellas, aunque también se ha de advertir que se debe tener un poco más de experiencia en el tema.

Cañón del Río Lobos: una ruta con vistas espectaculares

Parque Natural Cañón del Río LobosTurismo Castilla y León

Si no te quieres quedar con la simple recogida de setas y un entorno natural, y quieres añadir paisajes espectaculares, has de ir al Parque Natural del Cañón del Río Lobos, que, aunque no sea el sitio más prolífico en setas, es uno de los mejores a la hora de aunar las dos disciplinas: el senderismo y la recolección. Más que una ruta para llenar la cesta, se trata de disfrutar del conjunto, entre acantilados de roca caliza y vegetación de ribera.

Covaleda: el equilibrio perfecto entre la accesibilidad y la productividad

Los montes de Covaleda son otro punto de referencia para los amantes de la micología. Posee rutas accesibles, está bien señalizado y hay zonas especialmente productivas, sobre todo si ha habido días de lluvia. Este enclave es uno de los favoritos para los recolectores de setas, tanto aficionados como experimentados.

La normativa que muchos ignoran (y que puede costarte caro)

Te lo advertimos: recolectar setas en Soria requiere, en muchas zonas, de permisos especiales, sobre todo en montes públicos regulados. Debes tener en cuenta que hay límites diarios de recolección, está prohibido usar herramientas que dañen el suelo, etc. Micocyl organiza estos permisos y controla la actividad. Saltarse estas normas puede traducirse en sanciones económicas relevantes.