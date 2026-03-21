La cesión del suelo de la antigua cárcel de Soria vuelve por tercera vez al pleno

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La andadura para que el Ayuntamiento de Soria se haga con los terrenos de la antigua cárcel está siendo larga y complicada. Y no por falta de voluntad del Estado, sino por la aparente dificultad para encontrar el encaje legal de esta vuelta del suelo a manos de la ciudad. La cuestión tiene que ser instada por el Ayuntamiento en pleno y precisamente el 9 de abril regresará el punto a la asamblea, con la esperanza de que el paso sea ya definitivo. Será la tercera vez que el asunto pase por el pronunciamiento de los grupos, pues ya ha sido instado en dos ocasiones anteriores. El Ministerio de Hacienda es la parte que marca las fórmulas y ahora se inclina por una cesión de la propiedad.

El pleno del día 9 votará la solicitud de esta cesión, señaló el alcalde, Carlos Martínez, un paso que «no es lo mismo que Santa Clara», donde la cesión es de uso. De ahí que se espera una disposición permanente de la parcela para el fin que viene persiguiendo el Ayuntamiento desde hace años: la creación de un recinto ferial. El 9 se producirá «todo el ‘ok’ de la tramitación administrativa», reiteró Martínez.

La ciudad inició los trámites para hacerse con el suelo con la perspectiva de una reversión, al haber aportado en su momento las 1,6 hectáreas en las que se asienta el antiguo centro penitenciario. Más tarde consideró esta fórmula poco realista y animó al Ayuntamiento a que hiciera la solicitud de una cesión. Una temporalidad que ahora se desvanece con la previsión, más permanente, de obtener una «cesión de propiedad», como manifestó el alcalde.

Con esta base y con la anticipación de que no habrá problemas por parte del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento estará en condiciones de adelantar etapas en pos del equipamiento del que Soria no dispone ahora y que abre nuevos horizontes de dinamización, el recinto ferial. Se trata de la posibilidad de iniciar la redacción de la memoria y el proyecto de ejecución.

La ‘pega’ del planteamiento, como recordó el alcalde, es que la instalación se encuentra fuera de las posibilidades de las arcas municipales. En este sentido, los documentos redactados servirán de punto de partida para iniciar la búsqueda de una financiación «lo suficientemente grande» como para cubrir una inversión de tal envergadura. En este sentido, Martínez, confió en la colaboración de otras administraciones.

El recinto ferial no sólo se presenta como un elemento de dinamización económica. Y es que se prevé una dotación de aparcamientos de los que las zonas de Fuente del Rey y el hospital están muy necesitadas. Una vez más, Martínez se refirió a las obras del hospital y la que considera una insuficiente capacidad de estacionamientos como algo que «tensiona la zona».

La opción de un recinto ferial ocupando por completo la superficie donde se ubica el antiguo centro penitenciario entierra una de las posibilidades que se planteó inicialmente: una operación urbanística con viviendas con las que obtener los fondos de la dotación para muestras y congresos. Descartado el lucro, el Ayuntamiento tuvo que justificar en su momento el interés social de la vuelta del suelo a la ciudad.