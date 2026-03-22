Fotos del homenaje a las Camareras de la Virgen de la Cofradía de la Soledad

Reconocimiento a la devoción y el silencio de las Hermanas Camareras.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía de la Virgen de la Soledad de Soria celebró este sábado 21 de marzo una Eucaristía de Hermandad en la Parroquia de San Francisco. El acto, enmarcado en el 75° Aniversario de la cofradía y el inicio del Septenario, concluyó con un homenaje a las Hermanas Camareras por su labor constante en el cuidado y vestimenta de la imagen procesional.