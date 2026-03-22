Heraldo-Diario de Soria

Semana Santa 2026

Fotos del homenaje a las Camareras de la Virgen de la Cofradía de la Soledad

Eucaristía de hermandad y reconocimiento a las manos que cuidan a la Virgen  

Reconocimiento a la devoción y el silencio de las Hermanas Camareras.

Reconocimiento a la devoción y el silencio de las Hermanas Camareras.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

La Cofradía de la Virgen de la Soledad de Soria celebró este sábado 21 de marzo una Eucaristía de Hermandad en la Parroquia de San Francisco. El acto, enmarcado en el 75° Aniversario de la cofradía y el inicio del Septenario, concluyó con un homenaje a las Hermanas Camareras por su labor constante en el cuidado y vestimenta de la imagen procesional.

Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San FranciscoMonteseguroFoto

Homenaje a las Hermanas Camareras

Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San FranciscoMonteseguroFoto

Homenaje a las Hermanas Camareras

Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

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Homenaje a las Hermanas Camareras

Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

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Homenaje a las Hermanas Camareras

Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

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Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

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Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

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Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

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Eucaristía de Hermandad y reconocimiento en la Parroquia de San Francisco

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