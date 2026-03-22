Cofradías de Semana Santa de Soria que celebran aniversario en este 2026

Cofradías del Santo Entierro de Almazán, la Soledad y la Oración en el Huerto, de Soria.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Semana Santa de Soria está alejada de los grandes desfiles procesionales que salen a la calle durante los días centrales de las fiestas. Más próxima a las celebraciones castellanas, con estilo sobrio, austero y de profundo fervor, conserva tradiciones e historia desconocidas que le hacen singular e invitan a conocerla.

Tres celebraciones puntuales cuentan con la Declaración de Interés Turístico Regional, la Semana Santa de Ágreda, la de El Burgo de Osma y la de Soria. Esta última ha crecido en las ultimas dos décadas de manera significativa en cuanto a número de pasos, desfiles, actos y cofrades que la conducen a optar a la declaración turística nacional.

El arte plasmado en algunos de los pasos, algunos influenciados por maestros como Juan de Juni o vinculadas a la tradición escultórica castellana, unido a historias singulares hacen de la Semana Santa soriana especial y única gracias a las cofradías que mantienen vivas las celebraciones y las tradiciones.

Precisamente las cofradías son el alma mater y cada año que pasa apuntalan su historia, en algunas se cuentan por años, pero en otras, por siglos.

Este año hay tres cofradías de la provincia que están de aniversario y son estas:

La Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo de Almazán. Es una de las más veteranas de la provincia. Este año celebra el 350 aniversario de su fundación que fue el 18 de marzo de 1676. Nació por iniciativa de un sacerdote con el objetivo de estrechar lazos entre los cofrades para ayudarse entre ellos y durante siglos así lo han hecho, en especial a las familias de aquellos que fallecían. En la actualidad cuenta con 536 cofrades y su actividad se circunscribe a los actos religiosos con motivo de la celebración de las procesiones de Semana Santa. Son los encargados de portar los pasos. Desfilan el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo, el Jueves Santo, en la conocida Procesión del Silencio, y el Viernes Santo, en la general. Entre su pasos más destacados se encuentra el Santo Sepulcro. Su sede canónica es la ermita del Nazareno.

Cofrades del Santo Entierro de Almazán, con el paso del Sepulcro.MARIO TEJEDOR

La Cofradía de la Oración en el Huerto de Soria celebra este año su 75 aniversario. Promovida por la Hermandad Ferroviaria de Soria se constituyó en 1951. Es una de las protagonistas de la noche del Martes Santo, junto a la Cofradía de la Flagelación También desfilan el Viernes Santo en la procesión general del Santo Entierro y el Viernes de Dolores salen por la tarde en el Iter Orandi, una procesión para trasladar el cáliz. El Paso está formado por varias tallas, un Cristo Orante con la imagen del ángel, adornado con motivos vegetales, entre los que destaca una palmera natural que todos los años se trae desde Elche forman parte de la composición inicial. Fue elaborado en 1898, antes de la fundación de la cofradía y pertenecía a la Hermandad del Santo Entierro. Cuando los ferroviarios decidieron fundar su propia cofradía solicitaron el paso al Santo Entierro para sacarlo en una procesión en la noche del Martes Santo. Con motivo del aniversario este año se incorporarán al paso tres nuevas tallas, que serán los apóstoles durmientes, San Pedro, Santiago y San Juan, elaboradas por el imaginero sevillano Álvaro Flores Rojas. Cuenta con unos 170 cofrades, aunque el aniversario ha impulsado las peticiones de entrada. Tiene su sede canónica en el convento de los Padres Carmelitas.

Cofrades de la Oración en el Huerto, en la procesión de Martes Santo.MARIO TEJEDOR

La Cofradía Virgen de la Soledad de Soria también celebra este año su 75 aniversario. A pesar de tener presencia desde el siglo XVI, relacionada con la antigua Cofradía de la Vera Cruz, la Virgen de la Soledad no tuvo cofradía propia hasta el año 1951, año en el que se redacta su primer reglamento. Es la encargada de la Procesión del Silencio, en la noche de Jueves Santo, una de las más singulares del programa de la Semana Santa de la capital con sus dos pasos. La de la Virgen es una de las tallas más antiguas de los desfiles procesionales. En 2015 estrenó un nuevo manto bordado en oro con motivos marianos, en terciopelo de seda italiano confeccionado a mano por las Hermanas Clarisas del convento de la Asunción de Castil de Lences (Burgos) y el Cristo del Humilladero, que guarda ciertas similitudes con el producido por el mismo Juan de Juni hacia 1572 para el Monasterio de Santa Catalina de Siena en Valladolid. La cofradía participa además en la Procesión General del Santo Entierro finalizando la misma con el canto de Salve con el que todas las cofradías sorianas despiden a la Virgen de la Soledad. Es una de las más numerosas, supera los 500 miembros, con una de las bandas de música más grandes y su sede canónica está en la singular ermita de la Soledad, en el parque de la Dehesa.