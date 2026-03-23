El pueblo de Soria desde el que una mujer "gobernaba" España en tiempos de Felipe IV

Ágreda, el pueblo soriano donde la historia de Sor María de Jesús y Felipe IV cobra vida siglos despuésGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Ágreda, en la provincia de Soria, se convierte en escenario de una de las historias más sorprendentes del siglo XVII. En este enclave, Sor María de Jesús desarrolló una relación epistolar con Felipe IV que alcanzó una dimensión extraordinaria. A través de sus cartas, esta religiosa ejerció una influencia constante sobre el monarca en un periodo decisivo para la monarquía española.

Ágreda y Sor María de Jesús: la mujer que marcó el reinado de Felipe IV

Ágreda destaca como uno de los pueblos con mayor carga histórica de Castilla y León. Entre sus muros vivió Sor María de Jesús, una figura que adquirió relevancia por su pensamiento, su espiritualidad y su capacidad de análisis.

Desde el Convento de la Concepción, la religiosa estableció un diálogo directo con Felipe IV que se prolongó durante más de veinte años. Este intercambio epistolar abordaba cuestiones espirituales, inquietudes personales y reflexiones que alcanzaban también el ámbito político.

El contenido de estas cartas revela una relación basada en la confianza. Sor María ofrecía orientación en momentos complejos, aportando una mirada serena que conectaba con las preocupaciones del monarca. Su papel se consolidó como una referencia constante en la vida del rey.

Convento concepcionista de Ágreda en el que vivió Sor María de Jesús.Monteseguro Foto

El reinado de Felipe IV se desarrolló en un contexto de grandes desafíos. En ese escenario, la figura de Sor María adquirió un valor singular. Su capacidad para interpretar la realidad y ofrecer consejo convirtió sus palabras en un apoyo relevante.

Las cartas reflejan un tono cercano y reflexivo. El monarca encontraba en Ágreda un espacio de pensamiento alejado de la presión de la corte. Esta conexión permitió que las ideas de la religiosa influyeran en su visión del gobierno y en su forma de afrontar determinadas decisiones.

El vínculo entre ambos aporta una perspectiva diferente sobre el funcionamiento del poder en el siglo XVII. La influencia no se limitaba a los círculos tradicionales, sino que podía surgir desde espacios de recogimiento y reflexión.

Sepulcro de Sor María de Jesús, en el convento de las Concepcionistas de ÁgredaHDS

Ágreda hoy: el legado de una historia que sigue fascinando

Ágreda conserva la esencia de aquel periodo y mantiene vivo el recuerdo de esta relación histórica. El Convento de la Concepción continúa como símbolo de una etapa en la que el pensamiento y la espiritualidad adquirieron un papel destacado.

El municipio presenta una riqueza patrimonial que combina influencias cristianas, judías y musulmanas. Este carácter singular refuerza su identidad como lugar de encuentro entre culturas y tradiciones.

El interés por Sor María de Jesús sigue creciendo en el ámbito académico y cultural. Su figura se interpreta como ejemplo de influencia intelectual en una época marcada por estructuras rígidas.