La Guardia Civil detiene al gerente del hospital de Soria

Publicado por Félix VillalbaJosé Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria ha detenido al gerente del Hospital Santa Bárbara de Soria; José Luis Vicente, y al director del Área de Gestión y Servicios Generales, Óscar Pérez, por ser presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa continuada.

Los dos detenidos, según confirmaron a este periódico fuentes de la Guardia Civil, se encuentran en las dependencias de la Benemérita a la espera de pasar a disposición judicial.

La operación de la Guardia Civil que se ha saldado, de momento, con la detención de estas dos personas, se inició en 2025. A raíz de la denuncia de una persona, la Guardia Civil advierte de indicios en el presente caso y se decide abrir una pieza separada que ha llevado a las detenciones de hoy.

La Guardia Civil está pendiente de tomar declaración a los detenidos, si acceden a ello.

La prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo. En este caso, por el momento no se pueden ofrecer más datos oficiales sobre el alcance concreto de las diligencias ni sobre los hechos que se investigan, según indican fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La actuación de la Guardia Civil de Soria sitúa el foco sobre decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de la provincia de Soria, aunque habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse.