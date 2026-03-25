Dimiten el gerente y el director económico del Hospital de Soria

José Luis Vicente, a la izquierda de la imagen, y Óscar Pérez, a la derecha, poco después de ser puestos en libertad el pasado martes.MARIO TEJEDOR

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los dos directivos de la sanidad soriana detenidos el martes bajo la acusación de prevaricación administrativa han dimitido de sus cargos. El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y el director de Gestión del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez García, han renunciado "ante su situación procesal", según informaba la Junta de Castilla y León a través de un comunicado.

Ambos fueron detenidos a primera hora de la mañana de martes y fueron puestos en libertad tras comparecer en el juzgado de Instrucción. Hoy se habían incorporado a sus puestos de trabajo y , desde la Junta se informaba que no se había tomado ninguna decisión sobre Vicente y Pérez. Pocas horas después ha llegado su dimisión.

El martes por la mañana fueron detenidos el gerente del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, José Luis Vicente, y el director del Área de Gestión y Servicios Generales, Óscar Pérez, como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa continuada. La Junta insiste en que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria seguirá funcionando con normalidad, a cargo de la dirección médica, como es habitual en los casos de ausencia del titular de la Gerencia.

Asimismo, en el comunicado oficial se explica que la Gerencia Regional de Salud quiere manifestar, por un lado, el respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales, y por otro, su colaboración con la justicia para ofrecer toda la información que le sea requerida en el transcurso de la investigación, con absoluta transparencia.