No es Noruega, es Soria: el secreto mejor guardado que está conquistando a los viajeros

La Laguna Negra, envuelta en niebla y rodeada de pinares, ofrece una imagen que recuerda a los paisajes salvajes de NoruegaGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La provincia de Soria guarda uno de los paisajes más impactantes y desconocidos de España. En plena Castilla y León, lejos de los circuitos turísticos masificados, existe un rincón que rompe todos los esquemas: montañas cubiertas de pinares, aguas oscuras y aparentemente profundas y una atmósfera casi mística que inevitablemente recuerda a los paisajes nórdicos. Hablamos de Vinuesa y la icónica Laguna Negra, un destino que cada vez más viajeros comparan con Noruega sin exagerar.

Vinuesa y la Laguna Negra: el paisaje de Soria que parece Noruega

Ubicado en la comarca de Pinares, Vinuesa es un pueblo con historia, tradición y una estética que sorprende desde el primer momento. Sus casas de piedra, sus calles tranquilas y su entorno natural lo convierten en un punto de partida perfecto para descubrir uno de los parajes más impresionantes de la península.

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A pocos kilómetros se encuentra la Laguna Negra, un enclave natural rodeado de leyendas y envuelto en una belleza casi hipnótica. Sus aguas oscuras crean un efecto visual que recuerda inevitablemente a los lagos glaciares del norte de Europa.

La Laguna Negra recibe un primer velo de nieve en este otoño de 2023.PUNTO DE NIEVE DE SANTA INÉS

La combinación de relieve abrupto, densos bosques de pino albar y una climatología que en invierno se vuelve especialmente dura refuerzan esa sensación de estar en un paisaje escandinavo. No es casualidad que muchos visitantes describan la experiencia como "viajar a Noruega sin salir de España".

Más allá de su impacto visual, este rincón de Soria ofrece una experiencia sensorial completa. El silencio es uno de sus grandes protagonistas. Aquí no hay ruido de ciudad, ni prisas, ni distracciones: solo el sonido del viento entre los árboles y el eco del agua.

La Laguna Negra, desde el aire: un espejo glaciar oculto entre montañas, rocas y bosque espeso en el corazón del parque natural sorianoGetty Images

La Laguna Negra forma parte del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, un espacio protegido que conserva uno de los ecosistemas más singulares de la península. El origen glaciar del lago y su entorno montañoso explican ese parecido con los paisajes noruegos, donde la geología ha moldeado escenarios igual de sobrecogedores.

Además, la zona ofrece rutas de senderismo accesibles pero espectaculares, ideales para quienes buscan desconectar sin necesidad de grandes expediciones. Subir hasta los miradores o recorrer los pinares es una experiencia que combina naturaleza, ejercicio y contemplación.

Los pinares del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, en la provincia de Soria, son uno de los grandes destinos del turismo micológico en España.Getty Images

Pero hay un matiz que eleva aún más la experiencia y que muchos pasan por alto: la dimensión literaria y simbólica de este lugar. La Laguna Negra no es solo un enclave natural, también es escenario de una de las leyendas más conocidas de la literatura española. Antonio Machado la convirtió en mito a través de 'La tierra de Alvargonzález', un relato oscuro donde el paisaje se transforma en protagonista emocional.

Caminar por sus senderos no es solo una experiencia visual, es también una forma de sumergirse en una narrativa que mezcla historia, misterio y tradición oral. Cada rincón parece tener algo que contar, desde las aguas aparentemente infinitas hasta las formaciones rocosas que rodean la laguna.

No es Noruega, pero tampoco lo necesita. Es, simplemente, uno de esos lugares que se quedan contigo mucho después de haber vuelto.