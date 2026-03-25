Los dos directivos de la sanidad regresan a sus puestos de trabajo al día siguiente de su detención

El gerente del hospital y el director del Área de Gestión han regresado esta mañana a sus puestos de trabajo.MARIO TEJEDOR

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los dos directivos de la sanidad soriana detenidos este martes por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa continuada y puestos en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial y comparecer ante el juez se encuentran este miércoles en sus puestos de trabajo, según han confirmado desde la Delegación Territorial de la Junta en Soria. Además, explican a este medio que no se ha adoptado ninguna medida relativa a su trabajo al frente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

Y es que el martes por la mañana fueron detenidos el gerente del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, José Luis Vicente, y el director del Área de Gestión y Servicios Generales, Óscar Pérez, como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa continuada.

Esta detención es el resultado de una operación que comenzó a mitad del año pasado tras una estafa por la gestión de residuos de la construcción que denunció la empresa Soria Natural por una presunta estafa en el pesaje de deshechos de obras. Como consecuencia de las labores de vigilancia sobre el vertedero de la localidad de Golmayo, se detecta que están llegando vertidos sanitarios que eran enterrados sin el tratamiento adecuado, según explicaron a este medio fuentes cercanas al caso.

Pero además, se abre una pieza separada que enfoca la investigación al ámbito de la sanidad soriana y el entramado económico de las contrataciones, ya que se aprecia uso del fraccionamiento de contratos como tónica general en la administración de la Gerencia Sanitaria de Soria con varios contratos bajo sospecha, en particular, los vinculados a la adaptación del helipuerto del Hospital Santa Bárbara para que pueda acoger vuelos nocturnos.

La sospecha es que se ha producido una adjudicación directa de los trabajos, valorados en unos 600.000 euros, a través de su fragmentación en diversos contratos menores, según fuentes cercanas al caso.

Las obras de adaptación del helipuerto del Hospital Santa Bárbara de Soria se iniciaron a finales del año 2025, según informó la Delegación Territorial en aquel momento. Para posibilitar los vuelos nocturnos era necesario acometer varias obras como la ampliación de la solera, una nueva red eléctrica o un sistema de balizamiento adaptado a las condiciones nocturnas.

Al parecer, la Guardia Civil de Soria tiene detectados otros contratos que no han pasado por la plataforma de contratación del Estado y se sospecha de la utilización del mismo sistema, mediante el fraccionamiento en contratos utilizando la figura del contrato menor –limitado a cantidades inferiores a 40.000 euros–, para evitar el concurso público y por tanto la posible competencia entre empresas.