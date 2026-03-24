El fraccionamiento de contratos, motivo de las detenciones en la Sanidad soriana

Publicado por Félix VillalbaJosé Sosa Soria , Soria Creado: Actualizado:

Las detenciones en la sanidad soriana por indicios de prevaricación administrativa continuada arrancan en una investigación de la Guardia Civil en el vertedero de Golmayo, que acaban con la detección de fraccionamiento de contratos como tónica general.

La Guardia Civil detuvo en la mañana de este martes al gerente del hospital Santa Bárbara, José Luis Vicente, y al director del Área de Gestión y Servicios Generales de la sanidad soriana, Óscar Pérez. Los detenidos fueron trasladados a la comandancia de Soria a la espera de ponerlos a disposición judicial.

La investigación de la Guardia Civil arranca como consecuencia de otra denuncia, la de vertidos ilegales en el vertedero de Golmayo. La benemérita, ante una denuncia de una empresa, inicia tareas de vigilancia en el vertedero y detecta que están llegando vertidos sanitarios sin el tratamiento adecuado.

A raíz de la detección de esa posible infracción se abre una pieza separada y se empieza a investigar en el ámbito de la sanidad. Como consecuencia de esa investigación, dirigida por la Fiscalía, se detecta el fraccionamiento de contratos como tónica general en la administración sanitaria.

Según fuentes de la Guardia Civil, hay varios contratos bajo sospecha, uno de ellos el de la construcción del helipuerto en el hospital, con una cuantía superior a 600.000 euros. Ese contrato se adjudicó de forma directa a través de la fragmentación en contratos menores.

La Guardia Civil tiene detectados otros contratos que no han pasado por la plataforma de contratación y se sospecha de la utilización del mismo sistema, mediante el fraccionamiento en contratos, para evitar el concurso público.

José Luis Vicente ocupa el cargo de gerente de la Asistencia Sanitaria de Soria desde agosto de 2023, cuando asumió esas labores junto a la Dirección de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia, cargo que después pasó a manos de Óscar Pérez, el otro detenido. Pérez fue miembro del comité de empresa del Ayuntamiento de Soria en representación de UGT.