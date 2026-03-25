Se impartió una charla de introducción aclarando las diversas vías de acceso a la Formación Profesional, así como de las diferentes familias profesionales con las que cuenta el centro y la elevada tasa de empleabilidad de todas las titulaciones impartidas.
Los visitantes pudieron descubrir con sus propios ojos el trabajo que se realiza en el centro, con profesores especializados, trabajando con nuevas metodologías (aprendizaje basado en retos y desarrollo de proyectos) así como con las últimas tecnologías.
Jornada de puertas abiertas en el centro de FP Pico Frentes
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