Jornada de puertas abiertas en el centro de FP Pico Frentes

Una jornada para conocer el centro y elegir el futuroMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CIFP Pico Frentes, realizó ayer una jornada de puertas abiertas con el fin de dar a conocer las instalaciones y el trabajo que en ellas se desarrolla y así ayudar a diseñar el futuro profesional de aquellos que se acerquen a visitarlo.

Se impartió una charla de introducción aclarando las diversas vías de acceso a la Formación Profesional, así como de las diferentes familias profesionales con las que cuenta el centro y la elevada tasa de empleabilidad de todas las titulaciones impartidas.

Posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones del centro, por las aulas y los numerosos talleres con los que cuentan cada una de las cinco familias profesionales del mismo: Electricidad-Electrónica, Energías Renovables, Instalación y Mantenimiento, Madera y Mueble, Automoción; y Emergencias y Protección Civil, y se informó a los asistentes de las novedades de la nueva ley de FP y oferta formativa en la ampliación del Centro.

Los visitantes pudieron descubrir con sus propios ojos el trabajo que se realiza en el centro, con profesores especializados, trabajando con nuevas metodologías (aprendizaje basado en retos y desarrollo de proyectos) así como con las últimas tecnologías.