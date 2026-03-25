Fotos: fiesta de primavera de las Aulas de Personas Mayores

Un programa completo ofrecido por las Aulas de las personas mayoresMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las Aulas de Personas Mayores celebran su fiesta primaveral con la entrega de galardones del concurso de fotografía, una divertida actuación de teatro del grupo La Edad Dorada y un concierto de la Coral del Duero. El Palacio de la Audiencia se llenó para la ocasión.

El programa municipal de las Aulas oferta para la tercera edad un completo programa de actividades deportivas, de nuevas tecnologías, culturales y de crecimiento personal en 68 grupos tiene como objetivo el envejecimiento activo de sus participantes, situado en torno al millar, evitando así la soledad no deseada. Las Aulas se encuentran además en pleno proceso de licitación para los próximos cursos, once empresas se interesan en la licitación del servicio que se presta en La Presentación y Gaya Nuño y que cuenta con un presupuesto anual de 152.000 euros