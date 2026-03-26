David Engel «ni contesta» y Ondara iniciará una huelga paralela al ERTE

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El futuro de Ondara Directorships vuelve a teñirse de negro y las pocas esperanzas de reactivar la empresa quedan ya demasiado atrás. El viernes, si la Autoridad Laboral no lo impide, empezará un nuevo ERTE para toda la plantilla que volverá a dejar al invernadero de cannabis de Garray prácticamente sin actividad. De forma casi paralela, el 6 de abril, comenzará una huelga indefinida a la que podrán acogerse los trabajadores. Este miércoles tanto la mediación como la negociación del ERTE quedaron cerradas «sin acuerdo» y con la única esperanza por parte de los sindicatos en que la Autoridad Laboral rechace el ERTE.

El responsable de Industria de UGT, Pablo Soria, volvió a lamentar la situación de la empresa. Ondara y los sindicatos volvieron a verse este miércoles en el Serla para intentar evitar el paro indefinido. A grandes rasgos, los sindicatos estaban dispuestos a levantar la huelga siempre y cuando el propietario de Ondara, David Engel, abonara atrasos y complementos pendientes -se estimaba una cifra de 300.000 euros-. Esa fue la petición que se hizo a la empresa la semana pasada y este miércoles debía llegar la respuesta. «Ni ha contestado». Ese fue el mensaje trasladado por los representantes de Ondara en el Serla. No hubo respuesta verbal, ni escrita. Esto determinó que no hubiera acuerdo y se mantuviera la huelga.

Ahora los sindicatos trasladarán la convocatoria a Subdelegación para obtener la autorización por parte de la Autoridad Laboral. Dado que es necesario un preaviso de 5 días se ha fijado el inicio del paro para el 6 de abril. El objetivo de la huelga planteada es que los trabajadores puedan decidir, si reciben la llamada para reincorporarse y ejecutar la nueva plantación, que no acuden a su puesto de trabajo. Esta medida dificultará el hipotético regreso de Ondara a la actividad y es la respuesta sindical a la falta de consideración que consideran que Engel ha tenido con la plantilla planteando un nuevo ERTE sin complementos y sin abonar los atrasos.

De la misma forma, reunidas las partes se celebró la última reunión del periodo de negociaciones del ERTE planteado. Una negociación que también se cierra «sin acuerdo». Este jueves Ondara informará a Trabajo del inicio del ERTE el viernes 27 con toda la plantilla -42 trabajadores- susceptibles de parar. La intención, según explicó la empresa, es que todos los empleados, salvo unos 8, se vean afectados y el resto trabaja en la renovación de permisos y las autorizaciones de las nuevas semillas. Cabe recordar que se arrancaron los cultivos y que ahora mismo no hay semillas que plantar.

Aún cabe un matiz. Según explicaron desde UGT desde la Oficina de Trabajo se ha hecho un requerimiento a Ondara porque considera que no están justificadas las causas económicas alegadas en el ERTE. De forma paralela, desde los sindicatos se ha remitido a la Autoridad Laboral un completo informe donde se explica la «mala fe» de la empresa a la hora de plantear el ERTE y la falta de voluntad de cumplir los compromisos con la plantilla. Soria explicó que tanto por la falta de justificación como por el informe remitido la Autoridad Laboral puede tomar la decisión de no aprobar el ERTE. «Sinceramente, deseo que no tengamos que impugnar el ERTE en el juzgado porque la Autoridad Laboral lo haya rechazado antes, hay muchas razones y fundamentadas, para que no se apruebe este expediente», subrayó.