Más del 97% de las empresas de Soria cree que el contexto internacional afectará a su actividad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) advierte de la creciente preocupación del tejido empresarial de la provincia ante el actual contexto internacional, marcado por las tensiones geopolíticas y conflictos como la guerra en Oriente Medio, que ya se percibe como un factor determinante para la evolución de la actividad económica en 2026. Así lo revela la última Encuesta de Confianza Empresarial realizada en el marco del IV Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Empresarial de Castilla y León 2021-2027, que evidencia una preocupación prácticamente unánime: más del 97% de las empresas encuestadas considera que la situación internacional tendrá algún tipo de impacto en su negocio. De ellas, el 58,1% estima que la afección será significativa, mientras que un 39,2% prevé consecuencias moderadas. Apenas un 2,7% cree que este escenario global no influirá en su actividad.

El análisis pone de manifiesto que la incertidumbre exterior ha pasado a ocupar un lugar prioritario entre las preocupaciones empresariales, en un contexto en el que la estabilidad de los mercados internacionales resulta clave incluso para economías de ámbito local como la soriana.

“El contexto internacional se ha convertido en un factor determinante para las empresas. Estamos ante una incertidumbre que no depende de ellas, pero que está condicionando de forma importante su actividad, sus costes y sus decisiones”, señala FOES.

Las empresas identifican ya efectos concretos derivados de esta situación. Más del 90% anticipa un incremento de los costes energéticos, mientras que el 77,5% prevé subidas en el precio de las materias primas. A ello se suman otras consecuencias relevantes: cerca de la mitad de los empresarios teme una reducción de la demanda y cuatro de cada diez alertan de posibles problemas de aprovisionamiento.

Este escenario introduce nuevas tensiones en la cuenta de resultados de las empresas, que ya operan en un entorno de costes elevados, y limita su capacidad de planificación y crecimiento. “Estamos viendo cómo cualquier tensión internacional se traduce de forma inmediata en más costes, más incertidumbre y más dificultades para planificar”, advierten desde FOES, insistiendo en que “esto repercute directamente en la competitividad de nuestras empresas, especialmente en territorios como el nuestro, donde partimos de mayores desventajas estructurales”.

En este contexto, las empresas sorianas afrontan 2026 con una actitud marcada por la prudencia. La incertidumbre internacional se suma además a otros factores económicos que vienen lastrando al tejido empresarial, lo que obliga a reforzar una estrategia centrada en la contención de costes, la estabilidad y la minimización de riesgos.

Este escenario global condiciona de forma directa la competitividad del tejido empresarial de la provincia y pone de relieve la necesidad de contar con un entorno más predecible que permita a las empresas planificar inversiones, garantizar el suministro y mantener su actividad en condiciones de estabilidad. Por ello, la organización empresarial considera necesario que las administraciones adopten medidas que contribuyan a mitigar el impacto de este contexto global.

“Las empresas no pueden asumir en solitario las consecuencias de una situación internacional tan volátil”, considera FOES. “Es fundamental reforzar el apoyo al tejido empresarial para hacer frente a un contexto global cada vez más inestable. Se necesitan mecanismos de apoyo, especialmente en ámbitos como los costes energéticos o la seguridad en el suministro, para garantizar que nuestras empresas puedan seguir siendo competitivas”.

FOES insiste en que la evolución del contexto internacional será determinante en los próximos meses y advierte de que, sin un entorno más estable y medidas de acompañamiento adecuadas, la capacidad de crecimiento del tejido empresarial soriano podría verse seriamente limitada.

El observatorio pone de relieve además un endurecimiento claro en la percepción empresarial respecto al año anterior. En marzo de 2025, la preocupación por el contexto internacional era menor y sus efectos se percibían de forma más limitada. En ese momento, el foco estaba especialmente en la política arancelaria de Estados Unidos, el 41,7% consideró entonces que le afectaría la situación internacional, si bien en la encuesta realizada meses después, en noviembre, el 82% aseguró no haber experimentado cambios sustanciales en sus cadenas de suministro y el 46,9% dijo haber sufrido apenas el efecto del incremento de los aranceles.

Sin embargo, la evolución de los acontecimientos geopolíticos ha intensificado la percepción de riesgo y ha generalizado la sensación de vulnerabilidad ante factores externos. “En muy poco tiempo hemos pasado de un escenario de relativa estabilidad a otro en el que la incertidumbre internacional se ha convertido en un factor clave en la toma de decisiones empresariales”, subrayan desde la Federación.

Esta encuesta se inscribe en las acciones realizadas por FOES en IV Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial 2021-2027 de la Junta de Castilla y León, un compromiso institucional en el marco del Diálogo Social. El objetivo de dicho acuerdo es el desarrollo de actuaciones para impulsar y transformar el modelo productivo de la Comunidad.

Con estos sondeos, FOES recoge información sobre las necesidades y preocupaciones de las empresas de la provincia para analizar la situación empresarial y trasladar las inquietudes empresariales a la Administración regional, en este caso.

Las encuestas que periódicamente realiza la Federación soriana trabajan sobre 6 de los 11 ejes de actuación del IV Acuerdo Marco (Fortalecimiento del tejido empresarial y fomento del emprendimiento desde la sostenibilidad, Internacionalización; Entorno empresarial; Transición a una Economía Circular. Sostenibilidad y eficiencia energética y Capital humano y formación).