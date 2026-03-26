Caja Rural de Soria y FOES renuevan su convenio anual para apoyar al tejido empresarial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) renovaron este jueves el convenio anual de colaboración que ambas instituciones mantienen suscrito desde hace varios años, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del tejido empresarial de la provincia.

El acuerdo fue firmado por el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, y el presidente de FOES, Santiago Aparicio, en un encuentro en el que también estuvieron presentes María Ángeles Fernández, directora general de FOES, y Domingo Barca, director general de Caja Rural de Soria.

La renovación de este convenio representa una apuesta compartida por el tejido empresarial soriano, especialmente orientado a comercios, autónomos y pequeñas y medianas empresas, y permitirá seguir ofreciendo a las empresas asociadas a FOES un conjunto de servicios y herramientas financieras en condiciones preferentes.

En virtud de este acuerdo, Caja Rural de Soria facilitará financiación para nuevas inversiones a autónomos, comercios, pymes y, en general, a todos los asociados de FOES que lleven a cabo inversiones productivas en Soria. Esta financiación podrá destinarse a la adquisición de activos productivos fijos, tanto nuevos como de segunda mano, incluyendo entre los bienes financiables vehículos industriales y turismos.

Además de la firma del convenio, el encuentro ha servido también como punto de encuentro entre ambas instituciones para analizar la colaboración que Caja Rural de Soria y FOES mantienen de forma más amplia y han realizado una valoración conjunta de las líneas de trabajo desarrolladas hasta la fecha.

Con esta renovación, Caja Rural de Soria y FOES reafirman su voluntad de seguir colaborando estrechamente para poner a disposición del empresariado soriano herramientas que contribuyan a favorecer la inversión y dinamizar la economía provincial.