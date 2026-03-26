El Espacio Artesano de Soria en el entorno del mercado fija el verano para abrir sus puertas a talleres y exposiciones

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las obras del Espacio Artesano, en el entorno del mercado municipal –bajo los Cines Mercado– van a buen ritmo y la previsión es que abra sus puertas en verano, como avanzó el alcalde, Carlos Martínez, para albergar tanto talleres como exhibición y comercialización de artesanía local y provincial, dando así visibilidad al trabajo que realizan. «Estamos finalizando las obras en ejecución que permiten habilitar nuevos espacios para que las artesanas y los artesanos puedan tener su propio espacio de comercialización, puntos de encuentro y formación, y dar a conocer esa rica artesanía que tenemos en la ciudad y en la provincia», señaló.

Se trata de 130 metros cuadrados construidos puestos al servicio de estos oficios artesanales para dotar de un local que pretende ser de referencia para el sector que hasta ahora no disponía de nada similar, añadió Martínez. Estará a disposición de la comercialización a través de la Asociación de Artesanos de Soria, Arteso, cuyos representantes estuvieron presentes también ayer en la visita a la evolución de los trabajos.

La inversión realizada en la ejecución de las obras es de 140.000 euros, a lo que sumarán otros cerca de 30.000 euros para el equipamiento, como matizó el alcalde, puesto que se incorporarán un horno para la cocción del barro y puestos para la formación.

«Va a suponer muchísima visibilidad y poner en valor la artesanía de Soria», destacó la presidenta de Arteso, Luisa Fernández, quien recalcó que lo que pretenden es «no sólo que sea un espacio, sino desde la infancia hasta los adultos puedan venir y aprender, formarse en cómo es el proceso artesanal de los diferentes productos». Explicó que el nuevo espacio permitirá desarrollar talleres, cursos y actividades divulgativas dirigidas a todas las edades.

«Muchas veces la artesanía solo se ve en determinadas ferias, pero es mucho mejor si se forma y si se hacen talleres donde la gente pueda ver cuál es el proceso y cómo se llega al producto final», señaló.

Martínez subrayó además el impacto de esta actuación en el proceso de transformación urbana del centro histórico: «Si echamos la vista atrás, no hace tanto este entorno era una zona degradada, con locales cerrados y viviendas en mal estado. Hoy se ha recuperado prácticamente la totalidad de los inmuebles y se ha convertido en un espacio comercial activo y vivo, que es lo que se pretende con la rehabilitación de nuevos locales como este y que además ha generado también inversión privada en zona residencial, comercial y hostelera».

El alcalde vinculó esta iniciativa con el impulso del turismo y el comercio local. «La artesanía está estrechamente vinculada al comercio y también al turismo de nuestra ciudad; es una parte importantísima de ese vector turístico que queremos potenciar, especialmente en semanas como las que se avecinan con la Semana Santa», añadió.