Ruta por las templos de la Semana Santa soriana

Una ruta organizada por la Junta de Cofradías y el CIFP La MercedMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Aranzazu Sanz nos recibe mientras termina de repasar la visita, es la alumna que realiza su trabajo final del Ciclo formativo de grado superior de Guías, información y asistencia turística y se prepara para guiarnos en una ruta de hora y media los templos de Soria más relacionados con la Semana Santa, sean por las tallas que albergan o por su importancia durante el recorrido de las procesiones.

El recorrido arranca en Santo Domingo y recorre la iglesia del Carmen, El Salvador, la maqueta de Soria donde se explicó la Concatedral de San Pedro y la ermita de la Soledad y de ahí partimos a San Juan de Rabanera, El Espino y para finalizar en la iglesia de Mayor, dónde algunos aprovecharon para conocer la exposición de fotografía de Semana Santa que el Palacio de la Audiencia alberga.

Durante la visita, los acompañante pudieron conocer los entresijos de la Semana Santa soriana así como la evolución de la misma, partiendo de la Cofradía del Santo Entierro hasta las nuevas tallas y procesiones que van agregándose a una celebración que aspira a ser Fiesta de Interés Nacional