Ruta por las templos de la Semana Santa soriana

La colaboración de la Junta de Cofradías y el CIFP La Merced llevó ayer de ruta por el patrimonio soriano a un grupo de personas que pudieron disfrutar de las explicaciones de un guía en algunos de los templos que albergan tallas procesionales
Aranzazu Sanz nos recibe mientras termina de repasar la visita, es la alumna que realiza su trabajo final del Ciclo formativo de grado superior de Guías, información y asistencia turística y se prepara para guiarnos en una ruta de hora y media los templos de Soria más relacionados con la Semana Santa, sean por las tallas que albergan o por su importancia durante el recorrido de las procesiones.
El recorrido arranca en Santo Domingo y recorre la iglesia del Carmen, El Salvador, la maqueta de Soria donde se explicó la Concatedral de San Pedro y la ermita de la Soledad y de ahí partimos a San Juan de Rabanera, El Espino y para finalizar en la iglesia de Mayor, dónde algunos aprovecharon para conocer la exposición de fotografía de Semana Santa que el Palacio de la Audiencia alberga.