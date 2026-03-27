Exquisito viaje en globo al interior del eclipse en Soria: la organización del Festival de Las Ánimas se suma a la promoción

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Festival de Las Ánimas se une a las actividades que podrán realizarse en Soria el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse de sol que sitúa a la provincia como uno de los puntos estratégicos del mapa nacional para observar el evento astronómico. Su propuesta, tal y como indica el director del festival, Nano López, «es un vuelo en globo para contemplar el eclipse solar desde las alturas, en un espectacular viaje sobre los paisajes de Soria». Las entradas ya están a la venta y su precio alcanza los 355 euros por persona.

Un evento irrepetible por el escenario en el que se llevará a cabo, los cielos sorianos, gracias a esta exquisita propuesta en un momento en el que la Luna y el Sol jugarán al escondite para deleite de todos los que observarán este momento único. La mayoría lo hará desde el suelo. De ahí que esta actividad propuesta por la organización de Las Ánimas sume un importante valor a esta experiencia.

La iniciativa, explica López, se presenta bajo el nombre ‘Todo Mortal’. Estas fueron las dos últimas palabras que dijo el escritor Gustavo Adolfo Bécquer un 22 de diciembre de 1870 antes de morir. «El día anterior había tenido fiebre y la mañana del día 22, en torno a las 10.00 horas, pronunció estas dos palabras a su amigo el pintor Casado del Alisal en su lecho de muerte. Instantes después el Sol empezó a desaparecer. Ese día y a esa hora se produjo un eclipse solar» como si el Sol también quisiera sumarse al luto por la muerte del poeta.

Esta es la increíble conexión entre Bécquer y el eclipse solar que el Festival de Las Ánimas ha encontrado para sumar una actividad más a todo el elenco de actos que realizan y que tienen su mayor peso durante el fin de semana del 1 de noviembre en torno a la lectura de la leyenda del famoso escritor romántico.

López destaca que la actividad «es un evento exclusivo que combina naturaleza, aventura y gastronomía en un entorno privilegiado». Y que va más allá del vuelo en globo ya que un autobús recogerá a los usuarios en Soria para trasladarlos hasta Muriel Viejo, enclave elegido para visualizar el evento. «Desde el momento en que recojamos a los participantes, todo está pensado para que solo tengan que disfrutar».

Así, continúa, la experiencia comenzará en torno a las 17.00 horas con la recogida en Soria «desde donde nos dirigiremos hacia Muriel Viejo, uno de los mejores lugares para contemplar este fenómeno astronómico. Allí despegará un vuelo en globo aerostático que permitirá observar el eclipse desde una perspectiva absolutamente mágica». De momento, a través de la empresa Aerotours, han contratado un globo cuya cesta tiene capacidad para entre «12 y 20 personas con una hora estimada de duración». A partir de ahí, «si hubiera más reservas, tenemos capacidad para contratar más globos», incide destacando que «se elevará en torno a 500 metros sobre el suelo».

La experiencia continúa ya que «mientras el cielo se transforma durante el eclipse, los participantes disfrutarán de un brunch especial a bordo, acompañado de un picoteo cuidadosamente seleccionado, creando el ambiente perfecto para vivir este momento único».

Al finalizar la experiencia, «regresaremos cómodamente a Soria tras haber vivido uno de los espectáculos naturales más impresionantes desde el mejor mirador posible: el cielo». Además, apunta López, «es una actividad controlada, con todos sus seguros, y de calidad» con la particularidad de que «en los vuelos en globo el mejor momento, por el tema de los contrastes de temperatura, suele ser el amanecer pero, por las circunstancias especiales que rodean al evento astronómico, en esta ocasión el vuelo será al atardecer». Junto al eclipse, destaca el director del festival, «también podrá verse, al elevarse casi a medio kilómetro de altura, los grupos de personas que se darán cita en otras localizaciones para poder disfrutar del evento». Al final, subraya, «ofrecemos una actividad diferente, original, segura y que va a llamar la atención».