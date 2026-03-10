La Diputación de Soria licita por 100.000 euros las gafas para poder ver el eclipse del 12 de agosto

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria licitó este lunes el contrato para el suministro de gafas homologadas que permitirán observar con seguridad el eclipse solar. El contrato sale a licitación por 100.000 euros y tiene como finalidad facilitar que vecinos y visitantes disfruten de este fenómeno astronómico con todas las garantías de seguridad.

Para facilitar el acceso a toda la información relacionada con este acontecimiento, la institución provincial cuenta con la página web eclipsesoria.com, una plataforma que recoge contenidos, recomendaciones y recursos sobre el eclipse y que la Diputación ha puesto a disposición de los ayuntamientos para facilitar la difusión de información previa a la observación del fenómeno desde distintos puntos de la provincia.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, destacó la importancia de preparar adecuadamente un evento que puede atraer a numerosos visitantes. «Queremos que la provincia esté preparada para un acontecimiento único que despertará un gran interés. Nuestra prioridad es que se pueda disfrutar con seguridad y que, al mismo tiempo, sirva para mostrar Soria al mundo», señaló.

En materia de telecomunicaciones, la institución ha adjudicado a la empresa Retevisión el contrato para el suministro e instalación de multiplex autonómicos en varios centros emisores de la provincia. Esta actuación, con una inversión de 110.028,10 euros, permitirá mejorar la cobertura de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) en diferentes zonas del territorio soriano.

Dentro del proyecto Celtiberia Soriana, financiado con fondos europeos Next Generation, se ha adjudicado la rehabilitación parcial del Aula Arqueológica de Garray a la empresa Construcciones y Obras Públicas Numantinas por un importe de 185.800 euros. La actuación permitirá mejorar este espacio interpretativo vinculado al yacimiento de Numancia.

Dentro del mismo proyecto se ha adjudicado el contrato de la segunda parte del Proyecto Rutas Celtigravel donde se pone en marcha el servicio de desarrollo de una plataforma de digitalización de las rutas que entran dentro del recorrido ciclista Celtigravel, así como la puesta en marcha de una aplicación móvil (APP) que integre la señalización inteligente y promueve turísticamente la Red de Rutas BTT y Gravel L de Soria. A la oferta se presentaron 21 empresas y se ha adjudicado a Señalizaciones y Equipamientos para Entornos Naturales por 90.671 euros. Serrano destacado que estas actuaciones buscan «seguir posicionando a Soria como un destino turístico ligado a la naturaleza, el patrimonio y el deporte al aire libre».

El impulso al turismo provincial se completa con la convocatoria de diversas líneas de apoyo, entre ellas ayudas por valor de 100.000 euros destinadas a las Oficinas de Turismo municipales y otros 100.000 euros para la organización de eventos deportivos de interés turístico.

También se ha aprobado la convocatoria del XX Premio Provincial de Turismo que está dotado con 15.000 euros y la reforma energética de la Villa Romana La Dehesa, una actuación que contará con una inversión de 453.452 euros.

En otros asuntos, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la reforma de un local destinado a vivienda en Tajueco, con una inversión de 50.000 euros dentro del Plan Diputación 2025 y la adquisición de un vehículo SUV por 46.900 euros.

La Junta de Gobierno ha concluido con la ratificación de varios convenios de colaboración con entidades sociales, deportivas y económicas de la provincia. Entre ellos destacan las aportaciones a la Fundación Cesefor (150.000 euros), al Club Deportivo Numancia (100.000 euros) y a los Grupos de Acción Local (60.000 euros).