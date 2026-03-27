Los jóvenes empresarios de Soria refuerzan su red empresarial con un encuentro de networking entre socios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria (AJE Soria) celebró este jueves, 26 de marzo, un nuevo encuentro de networking que volvió a poner de manifiesto la implicación de sus miembros y la fortaleza de la red empresarial que la entidad ha logrado consolidar en la provincia, tal y como indican en un comunicado.

La cita, que tuvo lugar en un ambiente distendido, reunió a un nutrido grupo de asociados, combinando la participación de nuevos emprendedores con la de empresarios ya consolidados. Este formato, basado en el contacto cercano y el intercambio de experiencias, permitió seguir estrechando lazos y generar nuevas oportunidades de colaboración entre los asistentes.

Durante el encuentro, los socios compartieron proyectos, inquietudes y retos comunes, evidenciando el dinamismo del tejido empresarial joven en Soria y el papel de AJE como punto de conexión y apoyo mutuo. La elevada participación volvió a reflejar el creciente interés por formar parte de una red activa, abierta y colaborativa.

“Esta jornada ha servido para darnos a conocer aún más entre nosotros, dado que estamos en una etapa de renovación y crecimiento, con nueva Junta Directiva y con la incorporación de nuevos socios. Es fundamental generar espacios como este para conocernos mejor, poner en común nuestra actividad y empezar a crear sinergias reales entre los miembros de la asociación”, destacó el presidente de AJE Soria, Nacho Contreras. Asimismo, subrayó que “este tipo de encuentros permiten reforzar la red de contactos, descubrir oportunidades de colaboración y seguir construyendo una comunidad empresarial unida, dinámica y comprometida con Soria”.

Desde la asociación se valora muy positivamente la respuesta de los socios, destacando que este tipo de iniciativas contribuyen no solo a fortalecer las relaciones profesionales, sino también a generar un sentimiento de pertenencia que resulta clave para el desarrollo empresarial en el territorio.

Con este tipo de encuentros, AJE Soria continúa impulsando espacios de conexión que favorecen la creación de sinergias, el intercambio de conocimiento y el crecimiento conjunto de sus miembros, consolidándose como una red de referencia para los jóvenes empresarios de la provincia.

AJE Soria está abierta a jóvenes empresarios menores de 41 años o a aquellos integrados en empresas familiares. Su misión principal es fomentar la cultura emprendedora y servir como interlocutor ante instituciones y organizaciones empresariales.

Fundada en 2013 la Asociación Provincial de Jóvenes Empresarios de Soria forma parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).