Soria tendrá tres nuevos hijos adoptivos y uno predilecto

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El próximo 13 de abril Carlos Martínez Mínguez pondrá fin a una etapa de prácticamente 20 años al frente del Ayuntamiento de Soria en un Pleno extraordinario. Antes de salir el dejar el Consistorio capitalino y como simbólico fin de ciclo el Ayuntamiento de Soria celebrará también la tradicional sesión de honores y distinciones, normalmente reservada para el final de legislatura. La sesión servirá para reconocer la contribución a la ciudad de cuatro personas vinculadas con el mundo de la cultura. Según pudo saber este medio, se planteará la distinción como hijo predilecto de la ciudad al arqueólogo, Enrique Baquedano, y la de hijos adoptivos para el investigador y escritor, Carlos de la Casa, el pintor Rafael García de la Rosa y el exconcejal de Cultura, Jesús Bárez.

Fuentes municipales explicaron que desde el equipo de Gobierno ya se están dando los pasos para oficializar los nombramientos. En primer lugar la decisión lanzada a través de una resolución de Alcaldía. El segundo paso será su aprobación en comisión y el tercero y último paso, su aprobación en una sesión plenaria.

La distinción de hijo predilecto se otorga a personas nacidas en la ciudad con méritos, prestigio amplio y reconocimiento público que han contribuido al progreso y mejora de la ciudad. Es el caso de Enrique Baquedano director del Museo Arqueológico Regional de Madrid desde su creación en 1999 y uno de los arqueólogos españoles de mayor prestigio internacional. El Ayuntamiento de Soria ya ha distinguido con ese reconocimiento a Epifanio Ridruejo, Vicente García de Diego, Clemente Sáenz García, Jesús Hernández de la Iglesia, Francisco García Muñoz, Alfonso García Gallo o Mercedes Molina.

El ‘título’ de hijo adoptivo se reserva para personas nacidas fuera de Soria con méritos, prestigio amplio y reconocimiento público que han contribuido al progreso y mejora de la ciudad. La intención del Ayuntamiento es otorgar ese reconocimiento a Carlos de la Casa, Rafael García de la Rosa y Jesús Bárez. Se trata en todos los casos de personas con una amplia y reconocida trayectoria profesional, vinculada mayormente al ámbito de la cultura, y con múltiples aportaciones tanto para la ciudad como la provincia. No obstante, no cabe duda que para el grupo socialista en general y Carlos Martínez en particular será especialmente emotivo entregar la distinción a la familia del exconcejal de Cultura, Jesús Bárez, que hasta su fallecimiento en febrero de 2024 formó parque del equipo de Gobierno socialista.

De la Casa, de la Rosa y Bárez serán hijos adoptivos compartiendo distinción con otras figuras claves en el desarrollo de Soria como José María Fernández Ladreda, Fernando Sánchez Dragó, Argimiro Calama Rosellón, José Luis Argente Oliver, Odón Alonso, Miguel Moreno, los Duques de Soria –Infanta Margarita de Borbón y Carlos Zurita–, Julián Marías, Antonio Machado o José Zozaya.

Soria tiene en estos momentos 7 hijos predilectos; 10 hijos adoptivos (11 si tenemos en cuenta que una distinción es a una pareja); 4 sorianos de pro y 16 distinciones en forma de medalla –12 de ellas de oro–, siete a personas a título individual y nueve a entidades diversas. Además de las distinciones citadas, el Ayuntamiento de Soria concedió en su día el reconocimiento de Huésped de Honor a Antonio Riveri, Nuncio del Papa. Fue en 1965. Y al año siguiente, 1966, el mismo reconocimiento al político Manuel Fraga Iribarne. Asimismo, con fecha 15-5-1992, Juan José Lucas fue reconocido como Concejal Honorario.