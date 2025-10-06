Publicado por PILAR PÉREZ SOLER Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha distinguido a lo largo de la historia a personas sobresalientes -tanto de la provincia como de fuera de ella- concediéndoles reconocimientos de diferentes tipos. Unas distinciones que se traducen en hijo adoptivo, predilecto, soriano de pro o la entrega de medallas. Un Reglamento de Condecoraciones y Distinciones Honoríficas regula la concesión de estos premios.

Académicos, historiadores, deportistas, músicos, arqueólogos, empresarios, banqueros, curas, duques... A Soria no le faltan hijos. La ciudad goza en un amplio abanico de personas a quienes el Ayuntamiento ha reconocido con una distinción en forma de nombramiento o medalla: hijo adoptivo, hijo predilecto, soriano de pro o medallas en distinto grado. Las hay para todos los gustos.

Soria tiene en estos momentos 7 hijos predilectos; 10 hijos adoptivos (11 si tenemos en cuenta que una distinción es a una pareja); 4 sorianos de pro y 16 distinciones en forma de medalla, 7 a personas a título individual y 9 a entidades diversas.

¿Quiénes son hijos predilectos de Soria?

Epifanio Ridruejo Botija (22-8-1950). (Soria, 11-6-1899, Madrid, 8-6-1986). Banquero, procurador en Cortes. Procedente de San Pedro Manrique y de Oncala, en las Tierras Altas de la provincia de Soria, de familia labradora y ganadera, fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Soria y llegó a ser figura señera de la vida económica española del siglo XX.

(22-8-1950). (Soria, 11-6-1899, Madrid, 8-6-1986). Banquero, procurador en Cortes. Procedente de San Pedro Manrique y de Oncala, en las Tierras Altas de la provincia de Soria, de familia labradora y ganadera, fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Soria y llegó a ser figura señera de la vida económica española del siglo XX. Vicente García de Diego (1978). (Vinuesa, Soria, 2-12-1878 – Madrid, 5-12-1978). Filólogo, lexicógrafo, folclorista, bibliotecario y crítico literario. Hijo de Juan José García de Leániz y García de Piñera, gobernador militar de la provincia soriana y cofundador y director de la revista Recuerdo de Soria, y de Cayetana de Diego Pascual; Vicente García de Diego estudió en el instituto de Soria y marchó después a la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en Filosofía y Letras con nota de sobresaliente. Tres días después de cumplir cien años, murió en su vivienda de la Real Academia Española.

(1978). (Vinuesa, Soria, 2-12-1878 – Madrid, 5-12-1978). Filólogo, lexicógrafo, folclorista, bibliotecario y crítico literario. Hijo de Juan José García de Leániz y García de Piñera, gobernador militar de la provincia soriana y cofundador y director de la revista Recuerdo de Soria, y de Cayetana de Diego Pascual; Vicente García de Diego estudió en el instituto de Soria y marchó después a la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en Filosofía y Letras con nota de sobresaliente. Tres días después de cumplir cien años, murió en su vivienda de la Real Academia Española. Clemente Sáenz García (16-12-1972). (Soria, 23-11-1897 – Madrid, 30-6-1973). Ingeniero de Caminos, catedrático y académico de Ciencias. Miembro fundador del Centro de Estudios Sorianos, ocupó la vicepresidencia entre 1953 y 1964 y, a partir de esa fecha, la presidencia. En 1961 fue elegido académico de la Real Academia de Ciencias para cubrir la vacante de Gregorio Marañón. Fundó la Sociedad Montañera Urbión y realizó múltiples proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, así como el anteproyecto de la pasarela sobre el Duero en San Saturio.

(16-12-1972). (Soria, 23-11-1897 – Madrid, 30-6-1973). Ingeniero de Caminos, catedrático y académico de Ciencias. Miembro fundador del Centro de Estudios Sorianos, ocupó la vicepresidencia entre 1953 y 1964 y, a partir de esa fecha, la presidencia. En 1961 fue elegido académico de la Real Academia de Ciencias para cubrir la vacante de Gregorio Marañón. Fundó la Sociedad Montañera Urbión y realizó múltiples proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, así como el anteproyecto de la pasarela sobre el Duero en San Saturio. Jesús Hernández de la Iglesia (29-9-1988). (Soria, 1906-San Esteban de Gormaz, 31-7-1995). Fue inspector de Trabajo de la Delegación de Soria. Compartió autoría con Francisco García Muñoz desde su juventud en todas las Canciones Sanjuaneras de Soria y la larga amistad que les unió les llevó a colaborar en otras composiciones.

(29-9-1988). (Soria, 1906-San Esteban de Gormaz, 31-7-1995). Fue inspector de Trabajo de la Delegación de Soria. Compartió autoría con Francisco García Muñoz desde su juventud en todas las Canciones Sanjuaneras de Soria y la larga amistad que les unió les llevó a colaborar en otras composiciones. Francisco García Muñoz (29-9-1988). (Soria, 3-12-1908- Soria, 12-2-1996). Músico, compositor, director de orquesta y pedagogo español. Durante 41 años fue director por oposición de la Banda Municipal de Soria a partir de su creación en 1932. Catedrático de Música en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB, primero de Soria y desde 1973 hasta su jubilación en la Universidad de Extremadura. Destaca también por su faceta como compositor, por sus transcripciones para Banda. Fue el autor de la música de las Canciones Sanjuaneras.

(29-9-1988). (Soria, 3-12-1908- Soria, 12-2-1996). Músico, compositor, director de orquesta y pedagogo español. Durante 41 años fue director por oposición de la Banda Municipal de Soria a partir de su creación en 1932. Catedrático de Música en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB, primero de Soria y desde 1973 hasta su jubilación en la Universidad de Extremadura. Destaca también por su faceta como compositor, por sus transcripciones para Banda. Fue el autor de la música de las Canciones Sanjuaneras. Alfonso García Gallo (11-10-2077). (Soria, 5-1-1911 – Madrid, 21-12-1992). Catedrático, académico e investigador de Historia del Derecho. De vocación universitaria y científica, su vida se proyectó a la docencia, la investigación y la formación de discípulos, tanto en España como en América. Los cargos que desempeñó fueron siempre académicos y científicos, destacando la dirección del Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, la Secretaría General del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos y la dirección del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano.

(11-10-2077). (Soria, 5-1-1911 – Madrid, 21-12-1992). Catedrático, académico e investigador de Historia del Derecho. De vocación universitaria y científica, su vida se proyectó a la docencia, la investigación y la formación de discípulos, tanto en España como en América. Los cargos que desempeñó fueron siempre académicos y científicos, destacando la dirección del Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, la Secretaría General del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos y la dirección del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Mercedes Molina (17-4-2019). Profesora de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Geografía e Historia, vinculada y colaboradora con proyectos como Montes de Soria, la promoción de la trufa, el proyecto de cooperación interterritorial para recursos micológicos y de desarrollo rural, y el desarrollo de un modelo de gestión sostenible en el proyecto Soria Románica. Destacada labor investigadora en el área de la despoblación.

¿Quiénes son hijos adoptivos de Soria?

José María Fernández Ladreda (21-10-1950). (Oviedo, 14-3-1885-Siero, 20-9-1954). Militar y político español, alcalde de Oviedo y ministro de Obras Públicas. Soria es una de las muchas ciudades que le nombró Hijo Adoptivo.

(21-10-1950). (Oviedo, 14-3-1885-Siero, 20-9-1954). Militar y político español, alcalde de Oviedo y ministro de Obras Públicas. Soria es una de las muchas ciudades que le nombró Hijo Adoptivo. Fernando Sánchez Dragó (10-12-1992). (Madrid, 2-10-1936) Escritor, polemista, periodista, autor de más de 40 libros. Vinculado a Soria, donde tiene residencia en Castilfrío de la Sierra. Ha sido reconocido con la Medalla de Oro de las Letras en Castilla y León.

(10-12-1992). (Madrid, 2-10-1936) Escritor, polemista, periodista, autor de más de 40 libros. Vinculado a Soria, donde tiene residencia en Castilfrío de la Sierra. Ha sido reconocido con la Medalla de Oro de las Letras en Castilla y León. Argimiro Calama Rosellón (9-2-1995). (Mogarraz, Salamanca, 16-2-1934-Madrid, 19-5-2010) Militar, investigador e historiador. Vinculado desde 1942 a la ciudad de Soria, donde estudió en el colegio de los Franciscanos y en el Machado. Presidente de la Ponencia de Heráldica y Genealogía Militar, fue miembro de la Comisión de las Reales Ordenanzas del Ejército. Publicó más de 40 obras de investigación y artículos en revistas científicas. Presidente del CES y miembro de la Real Academia de Historia.

(9-2-1995). (Mogarraz, Salamanca, 16-2-1934-Madrid, 19-5-2010) Militar, investigador e historiador. Vinculado desde 1942 a la ciudad de Soria, donde estudió en el colegio de los Franciscanos y en el Machado. Presidente de la Ponencia de Heráldica y Genealogía Militar, fue miembro de la Comisión de las Reales Ordenanzas del Ejército. Publicó más de 40 obras de investigación y artículos en revistas científicas. Presidente del CES y miembro de la Real Academia de Historia. José Luis Argente Oliver (9-2-1995). (Zaragoza, 14-3-1949-Soria, 31-8-1998) Arqueólogo y museólogo. Director del Museo Numantino de Soria. Renovó el Museo de Numancia y creó el Museo monográfico anexo al Numantino en 1986.

(9-2-1995). (Zaragoza, 14-3-1949-Soria, 31-8-1998) Arqueólogo y museólogo. Director del Museo Numantino de Soria. Renovó el Museo de Numancia y creó el Museo monográfico anexo al Numantino en 1986. Odón Alonso Ordás (9-2-1995). (La Bañeza, León, 28-1-1925-Madrid, 21-2-2011) Director de coro y orquesta. Destacado papel en favor de la difusión de la música. Diversos reconocimientos dentro y fuera del país. Está en poesión de la Medalla de Oro de Unicef y la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. Impulsor del Otoño Musical Soriano, que lleva su nombre. Eligió ser enterrado en Soria, por el amor que tenía a la ciudad.

(9-2-1995). (La Bañeza, León, 28-1-1925-Madrid, 21-2-2011) Director de coro y orquesta. Destacado papel en favor de la difusión de la música. Diversos reconocimientos dentro y fuera del país. Está en poesión de la Medalla de Oro de Unicef y la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE. Impulsor del Otoño Musical Soriano, que lleva su nombre. Eligió ser enterrado en Soria, por el amor que tenía a la ciudad. Miguel Moreno Moreno (9-2-1995). (Velamazán, Soria, 1926-Soria, 20-10-2010) Historiador y escritor. Cronista oficial de Soria, Ágreda, Navaleno y San Pedro Manrique. Uno de los máximos estudiosos e historiadores del pasado y el presente de la provincia. Autor de más de medio centenar de libros sobre Soria.

(9-2-1995). (Velamazán, Soria, 1926-Soria, 20-10-2010) Historiador y escritor. Cronista oficial de Soria, Ágreda, Navaleno y San Pedro Manrique. Uno de los máximos estudiosos e historiadores del pasado y el presente de la provincia. Autor de más de medio centenar de libros sobre Soria. Duques de Soria. Infanta Margarita de Borbón y Carlos Zurita (14-9-2000). La Infanta y su esposo presiden la fundación que lleva su nombre, una institución cultural con sede en Soria, entidad inscrita con el número uno en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, con sede en el convento de la Mercedad en Soria. La fundación se crea en 1989 por iniciativa de los duques. Su objetivo es apoyar la lengua y la cultura, y colaborar con el hispanismo internacional y la universidad.

(14-9-2000). La Infanta y su esposo presiden la fundación que lleva su nombre, una institución cultural con sede en Soria, entidad inscrita con el número uno en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, con sede en el convento de la Mercedad en Soria. La fundación se crea en 1989 por iniciativa de los duques. Su objetivo es apoyar la lengua y la cultura, y colaborar con el hispanismo internacional y la universidad. Julián Marías Aguilera (11-10-2007). (Valladolid, 17-6-1914- Madrid, 15-12-2005) Reconocido filósofo y ensayista, destacado discípulo de Ortega y Gasset, con quien fundó el Instituto de Humanidades en Madrid. Soria le concedió la distinción de hijo adoptivo a título póstumo, el 5 de abril de 2011. En la ciudad transcurrieron sus últimos veranos y siempre estuvo presente en los recuerdos del filósofo.

(11-10-2007). (Valladolid, 17-6-1914- Madrid, 15-12-2005) Reconocido filósofo y ensayista, destacado discípulo de Ortega y Gasset, con quien fundó el Instituto de Humanidades en Madrid. Soria le concedió la distinción de hijo adoptivo a título póstumo, el 5 de abril de 2011. En la ciudad transcurrieron sus últimos veranos y siempre estuvo presente en los recuerdos del filósofo. Antonio Machado (1932/2013). En el verano de 1932, veinte años después de que se fuera de Soria, Antonio Machado fue nombrado hijo adoptivo de Soria mediante acuerdo adoptado por aclamación por el Ayuntamiento de la ciudad, que le homenajeó en octubre de ese mismo año. En 2013, el Consistorio no encuentra el expediente del reconocimiento y ratifica en pleno el acuerdo de hijo adoptivo del poeta, que al parecer tampoco figuraba en el catálogo municipal de condecoraciones.

(1932/2013). En el verano de 1932, veinte años después de que se fuera de Soria, Antonio Machado fue nombrado hijo adoptivo de Soria mediante acuerdo adoptado por aclamación por el Ayuntamiento de la ciudad, que le homenajeó en octubre de ese mismo año. En 2013, el Consistorio no encuentra el expediente del reconocimiento y ratifica en pleno el acuerdo de hijo adoptivo del poeta, que al parecer tampoco figuraba en el catálogo municipal de condecoraciones. José Zozaya y You (26-11-2015). (Madrid, 3-6-1859-Ciudad de México 9-2-1943) Abogado, filósofo y periodista. En 1926, Soria le nombró hijo adoptivo en agradecimiento a los artículos que fue publicando en un viaje por la provincia, recogidos en Solares de Hidalguía. En 2015 se le restituyó el título.

Sorianos de Pro

Sebastián Ruiz Mateo. Empresario. (14-5-1992)

(14-5-1992) Noemí García Rubio . Deportista. (14-12-1992)

. Deportista. (14-12-1992) Jesús García Lafuente. Deportista (14-12-1992)

Deportista (14-12-1992) Carmen de la Mata Alarcón. Difusora del folklore soriano. (9-2-1995)

Medallas de Oro

Epifanio Ridruejo Botija (21-10-1950)

(21-10-1950) José María Fernández Ladreda (21-10-1950)

(21-10-1950) Fermín Cacho Ruiz (8-10-1992)

(8-10-1992) Benemérita Comunidad de Rvdos. PP. Franciscanos (30-9-1970)

(30-9-1970) CD Numancia (12-6-2008)

(12-6-2008) Regimiento de Infantería Soria 9 (12-3-2009)

(12-3-2009) Ciudad de Zaragoza (3-2-2011)

(3-2-2011) ​ Odón Alonso (13-11-2012)

(13-11-2012) Diario de Soria (15-11-2013)

(15-11-2013) Círculo Amistad Numancia (10-12-2015). Ratificación

(10-12-2015). Ratificación Soria Ya (17-4-2019)

(17-4-2019) Banda Municipal (17-4-2019)

Medalla de Plata

Abel Antón Rodrigo (8-10-1992)

(8-10-1992) Centro Excursionista Soriano (17-4-2019)

Medalla de Bronce

Enrique Pascual Oliva (8-10-1992)

(8-10-1992) José Miguel Serrato Tornero (9-2-1995)

Además de las distinciones citadas, el Ayuntamiento de Soria concedió en su día el reconocimiento de Huésped de Honor a Antonio Riveri, Nuncio del Papa. Fue en 1965. Y al año siguiente, 1966, el mismo reconocimiento al político Manuel Fraga Iribarne. Asimismo, con fecha 15-5-1992, Juan José Lucas fue reconocido como Concejal Honorario.