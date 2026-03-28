Los alojamientos rurales de Soria cuelgan el cartel de ‘lleno’ esta Semana Santa

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los alojamientos de turismo rural de la provincia van a colgar el cartel de ‘completo’ para estos próximos días de Semana Santa. Así lo confirma el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Soria (Tursoria), Arcadio Marín, que destaca que «en casas y alojamientos rurales estamos llenos» añadiendo que «este año coincide la Semana Santa con la apertura de la temporada de caza del corzo el próximo 1 de abril por lo que es complicado encontrar a estas alturas algo libre».

Respecto al comportamiento de las reservas, Marín reconoce que «cada año son más cortas». Los turistas suelen reservar «los días claves y poco más teniendo en cuenta, además, que la mayoría de alojamientos no admite menos de dos días de reserva para esas fechas».

En cuanto a los precios para esos días, el presidente de Tursoria destaca que «las tarifas se han mantenido en general. No se ha subido prácticamente nada». Un escenario que afecta de forma directa a los propietarios «a consecuencia del incremento del combustible por lo que el margen de beneficio va a ser menor». Y es que, en Semana Santa «todavía hace frío y habrá que llenar los depósitos de combustible porque se usa la calefacción y en las zonas rurales no hay otra opción que llenar de gasoil las calderas». Los precios «no se han subido más allá de puntualmente el IPC».

Obviamente, indica Marín, «se llena muchísimo antes la zona de Pinares que la zona donde tengo yo la casa que es el Campo de Gómara». Y es que es incuestionable el tirón de las zonas turísticas como la Laguna Negra, Calatañazor, el Cañón... «por lo que antes se van a llenar los alojamientos de estas zonas y a medida que esas casas están completas se van llenando las otras. Es la tendencia habitual».

Respecto al perfil del turista, Marín explica que «son siempre nacionales. El turismo extranjero es anecdótico. Son gente que están de paso y poco más. No se conoce Soria en el exterior. Hay que hacer un trabajo importante para dar a conocer la provincia de forma internacional si se quiere atraer turismo extranjero ya que, yo en mi caso, por ejemplo, los turistas extranjeros que tengo es gente que va de paso a otras zonas de España y para una noche a pernoctar en mi casa o ciclistas que vienen haciendo una ruta por España pero no vienen Soria especialmente a visitar la provincia». En este sentido, añade, «Soria es la gran desconocida en España y mucho más en el resto de Europa».

Hablando del perfil del turista en este tipo de alojamientos, para Semana Santa «el turismo es siempre el mismo. Grupos de familias, familias o grupos de amigos porque es lo que atrae al turismo de las casas rurales. En los hoteles rurales hay más turismo de pareja pero, en general, en los alojamientos rurales el turismo es familiar. Pero siempre. No únicamente durante las fechas de Semana Santa. Es una tendencia habitual».

Este año el turismo soriano cuenta con un hito especial, el eclipse solar que se celebrará el 12 de agosto y que marca Soria como uno de los lugares donde mejor se va a poder contemplar este fenómeno astronómico. Para estas fechas, subraya Arcadio Marín, «hay muchas ventas ya cerradas en alojamientos rurales y hoteles».

En cuanto a actividades que se están realizando desde Tursoria en relación con esta efeméride, Marín apunta que «en enero realizamos una sesión para nuestros socios con el director del Observatorio Astronómico de Borobia en colaboración con la Diputación donde nos explicó qué es un eclipse, cómo funciona, cómo va a ser el del día 12, cómo habían sido otros...».

Por otra parte, añade, «hemos realizado para todos los asociados una compra común de gafas para ver el eclipse y poder ofrecer a nuestros clientes que nos llegan durante esta semana. Cada uno ha comprado la cantidad que le ha parecido pero hemos conseguido un precio más asequible para todos».

Además, continúa, «estamos en conversaciones con la Diputación ya que nos prometieron que realizarían un curso de formación sobre astronomía porque Soria es una reserva natural Startlight y nos interesaría tener esa formación no solo con motivo del eclipse sino en general ya que es un sector del turismo que podríamos potenciar mucho con los cielos que tenemos en la provincia y la escasa contaminación lumínica».

Por ello, asevera Marín, «nos vamos sumando a todo lo que hace la Diputación y, sobre todo, esperamos que se concrete el curso de formación».