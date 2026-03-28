La bodega soriana De Postín presenta sus vinos en Londres

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un brindis entre Soria y Londres de la mano de Bodega de Postín. El proyecto vitivinícola de los hermanos Agustín y Marta Postigo se presenta en una cita de corte internacional para ampliar su presencia fuera de España. Los vinos de altura, de vides cultivadas en Zayas de Báscones, llegarán a un escaparate con miles de ojos y papilas profesionales.

La bodega familiar de la Ribera del Duero soriana llevará sus vinos elaborados a 960 metros de altitud al encuentro profesional International Food & Drink Event (IFE) London. La cita escogida por Bodega de Postín es uno de los principales escaparates del sector alimentario en el Reino Unido.

El evento se celebrará del 30 de marzo al 1 de abril de 2026 en el recinto ExCeL London, reuniendo a miles de compradores, distribuidores e importadores internacionales del sector gastronómico.

La presencia de De Postín en esta cita internacional representa un nuevo paso en la estrategia de expansión exterior de esta bodega familiar, con una fuerte apuesta por reforzar su presencia en mercados internacionales con sus vinos de altura y producción limitada procedentes de su viñedo ubicado en la Ribera del Duero soriana.

Con esta participación, De Postín refuerza su apuesta por dar a conocer internacionalmente los vinos de la Ribera del Duero soriana, llevando al mercado británico un proyecto centrado en la calidad, la identidad del viñedo y la elaboración artesanal.

El mercado británico se caracteriza por su interés por vinos de origen definido, producciones limitadas y proyectos auténticos, valores que encajan con la filosofía de De Postín. La combinación de altitud, elaboración artesanal y carácter de terroir sitúa a los vinos de la bodega como una propuesta diferenciada dentro del panorama de vinos españoles en el Reino Unido.