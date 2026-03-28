El Domingo de Ramos, bajo aviso por fuertes vientos en Soria

La tradicional procesión de 'La Borriquilla' de la Cofradía de la Oración en el Huerto en una imagen de archivo.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El Domingo de Ramos simboliza el inicio de la Semana Santa. En este 2026 en Soria estará marcado por la devoción... y el fuerte viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene bajo aviso amarillo a toda la provincia de Soria para el domingo 29 de marzo por rachas que puedes alcanzar los 80 kilómetros por hora y que pueden afectar a pasos y cofrades.

Las horas previstas para los avisos varían según zonas, pero caen en los momentos más señalados. Así, en el tercio norte (Sistema Ibérico) y el centro (Meseta) de la provincia van de 10.00 a 21.00 horas, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el primer caso y de 70 en el segundo. En la zona sur (Sistema Central) se esperan también hasta 80 kilómetros por hora pero con una variación: aquí pueden darse desde las 6.00 horas.

La Aemet señala además que se tratará de "viento del norte", que generalmente suele traer a Soria una sensación térmica fría. Aunque más allá de sensaciones, las previsiones marcan que Soria capital no pasará de los 7 grados, Almazán de 9 o El Burgo de Osma de otros tantos.

A ello se suma una cota de nieve llamativa para estar ya en primavera. Y es que a primera hora de la mañana baja a sólo 700 metros de altitud, lo cual supone que podría nevar en cualquier punto de Soria. Eso sí, en la mayor parte de las localidades sorianas la probabilidad de precipitación no llega al 50%, con lo cual no se esperan chubascos relevantes y no hay avisos por este motivo.

Para la nueva semana, Semana Santa propiamente dicha, el tiempo es algo más propicio pero sin llegar a valores 'agradables'. Aunque la Aemet prevé que suban las temperaturas lo harán de forma leve y el viento seguirá soplando, aunque más suave, con componente norte. Aunque las previsiones a medio plazo son más variables y por ahora sólo llegan a Viernes Santo, al menos la lluvia estropeará poco con el planteamiento actual. Se esperan chubascos leves y con probabilidades escasas el lunes por la tarde, el martes por la mañana y el miércoles.