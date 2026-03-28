La Operación Bocata de Manos Unidas en Soria alimenta la solidaridad

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los bocadillos de la Operación Bocata que organiza Manos Unidas de Soria con fines solidarios regresaron puntuales a su cita de todos los años en la plaza Herradores. Lo hicieron con el apoyo de cerca de 40 voluntarios que los elaboraron y repartieron, la colaboración de las empresas que donaron el producto y sobre todo las ganas de muchos sorianos de contribuir mientras disfrutaban del tentempié.

Desde las 11.00 horas, los voluntarios estuvieron repartiendo bocadillos, hasta más de un millar, calientes y fríos, lo que permitió a la organización recaudar cerca de 5.200 euros, por encima de lo conseguido en la edición del año pasado, unos 4.800 euros. «Estamos muy contentos», reconoció la responsable de Manos Unidas en Soria, Pilar Calonge, tras hacer balance de ingresos y gastos en la jornada de ayer.

Lo obtenido se destinará a un proyecto en Brasil, en Valle Javari, la Amazonia brasileña, en la zona en la que trabaja el misionero soriano Javier Martínez Rodrigo, dedicado al fortalecimiento de las comunidades indígenas.

Esta nueva edición de la Operación Bocata, iniciativa que se repite desde 1988 cuando se inauguró, resultó un éxito también de participación con más ventas que el año pasado, cuando el tiempo no acompañó como en esta ocasión.

«Apenas han sobrado una docena de bocadillos», indicó Calonge, quien agradeció la solidaridad ciudadana, y también la de las empresas que con sus donativos hacen posible esa cita, tanto de panaderías como carnicerías y fábricas que aportan el producto y posibilitan esta actividad solidaria tan arraigada ya en la vida social soriana.

Sin olvidar al nutrido grupo de voluntarios. Desde los que asaron la panceta y el chorizo en las grandes parrillas cedidas por el Ayuntamiento de Golmayo, hasta los que elaboraron y repartieron los bocadillos, también de tortilla de patata, «los primeros en desaparecer», lomo, queso y Nocilla, «imprescindible».

Los voluntarios, sobre todo jóvenes, se incorporaron desde grupos juveniles de Cáritas y las distintas parroquias haciendo posible que todo fuera ágil para que no se formaran colas de espera para recibir el tentempié, bebida incluida. Todo ello amenizado por la discomóvil y un buen ambiente en una plaza Herradores muy concurrida.

Por otro lado, también la Ciudad de Osma celebra esta tarde su Chocolatada Solidaria, una actividad que llevan 21 años preparando desde la parroquia de Santa Cristina. La recaudación se destinará a un proyecto en el estado indio de Odisha, para la reconstrucción de aldeas.