En imágenes: Mercadillo solidario en San Leonardo por el Día de la paz

Publicado por Mario Tejedor Soria

El colegio quiere hacer partícipe a los niños y niñas de esta celebración que homenajea a Mahatma Gandhi, el Día de la Paz y la no violencia, por eso esta vez elaboró un Mercadillo solidario con un enfoque práctico que conciencia a los alumnos de la cantidad de niños y niñas de su misma edad que viven situaciones de guerra, conflictos armados, son refugiados o luchan en el frente

En el acto se involucró a los familiares y amigos de los alumnos animándoles a probar alguno de los almuerzos elaborados por los niños y niñas del CEIP María Eugenia Martínez del Campo y por la Asociación Virgen de la Vega.