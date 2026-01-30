En imágenes: Mercadillo solidario en San Leonardo por el Día de la paz
El Colegio público de Infantil y Primaria 'María Eugenia Martínez del Campo' de San Leonardo de Yagüe celebra el Día de la paz recaudando dinero para a los niños refugiados y en conflicto armado a través de Cáritas
El colegio quiere hacer partícipe a los niños y niñas de esta celebración que homenajea a Mahatma Gandhi, el Día de la Paz y la no violencia, por eso esta vez elaboró un Mercadillo solidario con un enfoque práctico que conciencia a los alumnos de la cantidad de niños y niñas de su misma edad que viven situaciones de guerra, conflictos armados, son refugiados o luchan en el frente
En el acto se involucró a los familiares y amigos de los alumnos animándoles a probar alguno de los almuerzos elaborados por los niños y niñas del CEIP María Eugenia Martínez del Campo y por la Asociación Virgen de la Vega.