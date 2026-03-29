El pregón de la Cofradía de la Flagelación abre oficialmente la Pasión en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La iglesia del Salvador se mostró este sábado repleta de fieles para presenciar el pregón que abre oficialmente la Semana Santa soriana. Lo hizo a través de la intervención de la cofrade de La Flagelación Chiara de Luca, que se estrena en estas lides. Fue un momento muy emotivo, compartido por las decenas de sorianos que de este modo comenzaron la semana de Pasión, que se prolongará hasta el próximo Domingo de Resurrección el 5 de abril. El acto culminó con el concierto del pregón de Semana Santa a cargo de la Coral de Soria, que puso el broche a la jornada.

El pregón, que acoge siempre la iglesia del Salvador, dio así inicio a la programación, que este domingo tiene uno de sus días grandes en el Domingo de Ramos, cuando será la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén la que protagonizará la primera procesión multitudinaria.

A las 13.15 horas, la comitiva sale desde la iglesia de Santa María La Mayor, recorriendo el centro de la ciudad hasta finalizar en la concatedral de San Pedro. El itinerario de la imagen de Jesús en la Borriquilla llevará la procesión por la calle El Collado hasta la plaza de las Mujeres, donde dará la vuelta para regresar de nuevo por la plaza Mayor, de allí a la plaza Fuente Cabrejas y calle San Agustín hacia la concatedral.