En imágenes: Iter Orandi de la cofradía de la Oración en el Huerto

La Semana Santa soriana arranca con una breve procesión de reciente creación en la que la Cofradía de la Oración en el Huerto realizó un vía crucis de oración con catorce estaciones del Evangelio.

El Convento de las Madres Carmelitas en la Plaza Fuente Cabrejas fue el punto de partida de la marcha que culminó en la propia Iglesia del Carmen tras dar vuelta en la Plaza Ramón Ayllón.

Durante el camino de oración se da traslado al Cáliz, símbolo de oración y sacrificio del Cristo en el huerto de Getsemaní, el cual es custodiado durante todo el año por las Hermanas Carmelitas Descalzas. Éste es portado a hombros por cuatro cofrades durante todo el recorrido, recordando en cada una de las estaciones la escena de la Oración en el Huerto.

La Cofradía de la Oración en el Huerto cumple 75 años y lo hace organizando multitud de actividades durante el periodo de cuaresma y que culminó con la presentación del libro Getsemaní, la noche que nos une. 75 años de Fe y Oración, escrito por Adrián del Amo y que narra el proceso de evolución de la Cofradía, partiendo de un manuscrito de 1670 encontrado en la biblioteca pública.

La procesión preludia la Semana Santa en la capitalMARIO TEJEDOR Iter Orandi: Un Vía Crucis de la Cofradía de la Oración en el Huerto

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