Las patatas fritas sorianas que están conquistando jurados internacionales

Una patata frita crujiente recién tomada del cuenco, el gesto más sencillo que confirma que cuando el producto es bueno, no necesita presentación.Getty Images

Que unas patatas fritas hechas en un pequeño municipio de Soria hayan terminado viajando hasta Manchester para competir con marcas globales no es una historia inflada de marketing. Es una de esas noticias que recuerdan que el tamaño no siempre lo es todo en la industria alimentaria. 'Arte Fritas', empresa familiar ubicada en Matalebreras y con alrededor de treinta empleados, fue finalista en 2025 en la categoría de Innovación de los Premios Gama, uno de los certámenes internacionales que analizan tendencias de mercado en 25 países.

Y no, no se presentaron con una gran campaña detrás. La organización del premio contactó directamente con ellos tras analizar miles de productos. Así, sin más.

Arte Fritas: tradición soriana, producto cuidado y cero artificios

Arte Fritas lleva años haciendo algo que parece sencillo pero no lo es tanto: freír patatas bien. Patata, aceite y sal. Sin listas interminables de ingredientes ni discursos vacíos. Su modelo no compite en volumen con las grandes multinacionales del snack; compite en regularidad, en textura y en ese punto exacto de crujiente que hace que una bolsa no dure abierta más de diez minutos.

La empresa mantiene una producción artesanal desde su planta en Matalebreras. El corte fino y uniforme, el dorado constante y el control del proceso forman parte de su sello.

Durante años su foco estuvo en el mercado local y nacional, con fuerte presencia en tiendas gourmet y establecimientos especializados. Sin grandes campañas ni estrategias expansivas agresivas. Crecimiento progresivo y mucho trabajo silencioso.

Arte Fritas y los Premios Gama: competir con gigantes sin perder la naturalidad

El salto simbólico llegó en 2025 en Manchester. Arte Fritas fue finalista en la categoría de Innovación de los Premios Gama, compartiendo nominación con marcas internacionales como Kinder, Maggi o Arla.

No ganaron. Pero estar allí ya era una declaración de intenciones.

Desde la propia empresa explicaron en su momento que el reconocimiento fue inesperado. La organización del certamen, tras analizar miles de referencias en distintos mercados, decidió incluir su producto entre los candidatos destacados. Para una compañía de treinta trabajadores, verse en ese escenario supone algo más que una foto: es una validación externa que confirma que su producto puede medirse en un contexto internacional.

Y eso, en un sector tan competitivo como el alimentario, no es menor.

La innovación en Arte Fritas: modernizarse sin perder el alma

La categoría en la que fueron reconocidos no premia solo un sabor concreto o un packaging llamativo. Premia la capacidad de evolucionar. Y ahí es donde Arte Fritas está viviendo su propio punto de inflexión.

La empresa atraviesa un proceso interno de modernización que describen casi como una "revolución". Renovación de envases, actualización de la línea de producción y una mirada más abierta hacia nuevos mercados. Después de años centrados en el entorno cercano, han decidido ampliar horizontes.

Sobre la mesa también está la posibilidad de incorporar nuevos sabores en el medio plazo.

Además, la proyección internacional de la firma no se limita a Manchester: Arte Fritas también formó parte de la 25ª edición de la 'Speciality & Fine Food Fair' en el Olympia de Londres, donde, junto a otras cinco empresas sorianas y bajo el paraguas de la Diputación de Soria y la FIAB, exhibió la calidad de sus aperitivos ante más de 700 expositores y profesionales del sector gourmet internacional.

Y su expansión internacional también ha llegado a Francia: Arte Fritas participó en la feria SIRHA de Lyon junto a otras seis empresas de la provincia, dentro del stand impulsado por la Diputación de Soria y la FIAB, llevando sus aperitivos al que está considerado uno de los mayores escaparates europeos para el sector gastronómico y hostelero.

Soria como sello de calidad alimentaria

Más allá del premio, el caso de Arte Fritas deja algo interesante sobre la mesa: Soria sigue demostrando que puede ser territorio de calidad alimentaria más allá de los productos tradicionalmente asociados a la provincia.