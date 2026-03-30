El sector forestal de Soria aborda los retos normativos de la actividad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Soriana de Industrias Forestales (ASIF) ha celebrado su asamblea general, acompañada en esta ocasión de una jornada formativa centrada en las principales novedades normativas que afectan al sector de la madera. El encuentro ha servido tanto para actualizar conocimientos como para reforzar la estructura organizativa de la entidad.

Los asistentes participaron en una jornada técnica donde pudieron profundizar en las últimas novedades regulatorias de especial relevancia para la actividad forestal e industrial, con especial atención al Reglamento EUDR (Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación), la normativa relativa a envases y el transporte de madera en rollo. La sesión fue impartida por María González, gerente de la Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León (CEMCAL), quien detalló las implicaciones prácticas de estos cambios y resolvió dudas de los profesionales asistentes.

La jornada, celebrada en San Leonardo de Yagüe, puso de manifiesto la creciente complejidad normativa a la que se enfrenta el sector, así como la necesidad de contar con información actualizada para garantizar la adaptación de las empresas a los nuevos requisitos legales.

A continuación tuvo lugar la Asamblea General, donde se procedió a la renovación de la Junta Directiva, en la que se optó por dar continuidad al grueso del equipo, manteniendo a la mayoría de sus integrantes y reforzando así la estabilidad de la organización. De este modo, fue reelegido Francisco Javier Rupérez Yagüe como presidente, quien ocupa el cargo desde el 29 de junio de 2014, consolidando su liderazgo al frente de la asociación. Junto a él, continúan en sus responsabilidades Ricardo Escribano Cobos como tesorero, Alberto Jesús Romero Hortelano como secretario y José Javier García Pérez como vocal.

La principal novedad en la composición de la Junta Directiva es la incorporación de Rubén Torre González como nuevo vicepresidente, sustituyendo en el cargo a Gustavo Lafuente Izquierdo.

La reelección mayoritaria de la Junta Directiva de ASIF refleja la confianza del sector en el trabajo desarrollado en los últimos años, en un momento en el que la industria forestal afronta importantes desafíos tanto en el ámbito normativo como en el económico y medioambiental.

Con este encuentro, la Asociación reafirma su compromiso con la formación continua de sus asociados y con la defensa de los intereses del sector forestal soriano, clave para la economía de la provincia, para la gestión sostenible de sus recursos naturales y para afrontar el reto demográfico como sector estratégico en el medio rural.

La Asociación Soriana de Industrias Forestales (ASIF) trabaja a favor de las empresas del sector desde 1977. En aquel año, fue una de las impulsoras de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y participó en su constitución en 1978.

Además de pertenecer a FOES y a la Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León (CEMCAL), ASIF es miembro de la Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España (UNEMadera).