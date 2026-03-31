La Diputación de Soria lanza una modificación de crédito de 24,4 millones para reforzar servicios e impulsar proyectos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, dio cuenta este lunes en la comisión de Hacienda de la modificación de créditos correspondiente al ejercicio 2026 que alcanza los 24.469.280 euros permitiendo acometer actuaciones urgentes, la modernización de servicios públicos y el impulso de nuevas partidas.

Benito Serrano ha subrayado que el trabajo diario de la Diputación provincial está centrado en la ejecución del presupuesto más elevado del que se ha dotado nunca la institución, que alcanzan los 94,8 millones de euros, y que con esta modificación supera con creces los 120 millones de euros.

“Esta actuación permitirá atender nuevas necesidades en distintos ámbitos, reforzar servicios esenciales y acometer inversiones clave en toda la provincia”, ha señalado el presidente, Benito Serrano.

De ese total, 22.177.105 euros se financiarán con cargo al remanente de Tesorería, 1.896.000 euros con nuevos ingresos y el resto, 396.175 euros, mediante bajas por anulación. “La financiación proviene en su mayoría del remanente de Tesorería para gastos generales”, ha reiterado Benito Serrano.

La partida más destacada es la incorporación de 7 millones de euros para completar el Plan de Carreteras 2026, a los que se suman 12.000 euros para formación. A esto hay que añadir otro plan importante para la mejora de vías y obras, destinado a los ayuntamientos de la provincia para el Plan de Caminos Rurales 2026, con un total de 1.500.000 euros, así como la mejora de vías provinciales, con 2 millones de euros.

En Servicios Sociales, asciende a 2.100.000 euros la ayuda a domicilio, euros la partida destinada a la ayuda a domicilio, cuyo contrato anual para dar servicio a más de 1.250 personas en la provincia, se eleva a 5,3 millones de euros.

Los proyectos financiados por los fondos europeos también cuentan con un incremento dentro de la modificación presupuestaria, donde se destinan 2 millones de euros para completar el SOAR Rural dentro del PERTE del Agua.

Asimismo, vinculado al turismo, la digitalización y la recuperación patrimonial, la iniciativa PAI Ruta Soria cuenta con un total de 3.160.000 euros, que beneficiará a una docena de localidades y creará dos nuevos centros turísticos. Por un lado, se han aprobado 2.980.000 euros de la modificación de crédito dentro de este plan para la modernización de centros sociales y la recuperación de espacios patrimoniales; y, por otro lado, un total de 180.000 euros para el equipamiento tecnológico y herramientas audiovisuales.

Para la finalización del edificio Maderaula, la comisión de Hacienda ha aprobado un total de 2.600.000 euros para las obras y el acondicionamiento del Centro Nacional de Referencia de Construcción Industrializada en Madera (Maderaula Lab), que apoyará la formación y el emprendimiento en torno a este recurso local.

Otro de los proyectos de la Diputación de Soria es la rehabilitación de la Casa de Soria en Madrid para darle un uso más moderno y funcional; para ello se han aprobado un total de 265.000 euros para el equipamiento y la rehabilitación de este espacio.

En materia de gestión, tratamiento y recogida de residuos, la Comisión ha aprobado la construcción de cinco depuradoras en diferentes municipios de la provincia por un total de 976.805 euros.

Dentro del área de cultura, se destaca la nueva partida de apoyo a la Fundación Dearte Contemporáneo de Medinaceli con 10.000 euros. Asimismo, se han aprobado 100.000 euros para llevar a cabo los circuitos culturales. A todo esto, se suman 4.000 euros para completar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Burgo de Osma para realizar los Cursos Santa Catalina; 50.000 euros para la edición de publicaciones de la institución; y 20.000 euros para reuniones, concursos y conferencias.

En parques comarcales, se ha aprobado una partida presupuestaria de 60.000 euros para impartir cursos de formación básicos y otra de 115.000 euros destinada a la mejora de edificios y otras construcciones. Y para adquisición de vehículos destinados al área de Servicio de Prevención y Extinción de incendios se destinan 650.000 euros en una nueva partida.

Residencias y servicios asistenciales recibirán mejoras y otras remuneraciones por un total de 385.000 euros para la Residencia San José, en El Burgo de Osma, y 118.000 euros para la Residencia Nuestra Señora de los Milagros, en Ágreda.

También, dentro de los Servicios Generales, la comisión de Hacienda ha dado el visto bueno a una partida de 435.000 euros destinada a edificios y otras construcciones, a los que se suman 50.000 euros para mobiliario y enseres. Y para el mantenimiento de aplicaciones informáticas se aprueban 60.000 euros y 106.500 euros para aplicaciones informáticas.

El presidente de la Diputación ha querido destacar que “se trabaja para ser más ágiles, pero el objetivo final es destinar todos los recursos posibles a cubrir los servicios más importantes para los pueblos de la provincia y contribuir a dinamizar la economía provincial, con medidas cuyos plazos, en muchos casos, exceden el ejercicio anual, pero que pueden ejecutarse sin problema en el siguiente año”.