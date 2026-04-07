No es Costa Rica, es Soria: el rincón oculto donde el agua parece de cristal que está en España

La Fuentona, en Soria, muestra su característico “ojo de mar”, donde el agua alcanza una transparencia casi irrealGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En la provincia de Soria, lejos de playas y destinos tropicales, existe un enclave donde el agua alcanza una transparencia difícil de creer. Es La Fuentona, un paraje natural en el que la naturaleza ha creado un efecto visual que recuerda a los llamados "ojos de mar".

Situada en el entorno de Muriel de la Fuente, esta surgencia kárstica es el punto donde nace el río Abión. Su aspecto, casi hipnótico, se debe a la pureza del agua y a la profundidad de la laguna, que permite ver el fondo con una nitidez poco habitual.

Tal como recoge la información oficial de turismo de Castilla y León, La Fuentona es una «surgencia de origen kárstico» donde el agua emerge desde un complejo sistema de galerías subterráneas. Este fenómeno natural es el responsable de su transparencia y de ese característico tono que cambia con la luz.

El enclave está rodeado por un paisaje de cárcavas, barrancos y desfiladeros calizos que refuerzan su singularidad. La vegetación, dominada por la sabina albar, se adapta a un terreno abrupto que ha sido moldeado durante miles de años.

Pero lo que realmente impacta al visitante es la sensación de profundidad y pureza. El agua, fría y constante, mantiene unas condiciones casi inalterables durante todo el año, lo que contribuye a ese efecto visual que desconcierta: parece cristal, pero es completamente natural.

La Fuentona: naturaleza, biodiversidad y un paisaje protegido en Soria

Más allá de su estética, La Fuentona es también un espacio de gran valor ecológico. Según la información divulgativa del entorno, las paredes rocosas que rodean la laguna sirven de refugio para aves rapaces como el buitre leonado o el halcón.

El recorrido hasta la laguna forma parte de la experiencia. Un sendero de ribera permite llegar caminando entre vegetación, pequeños saltos de agua y tramos donde el río refleja el paisaje con una claridad sorprendente. A lo largo del camino, no es raro encontrar nenúfares o flores silvestres que refuerzan la sensación de estar en un entorno casi intacto.

Además, el enclave cuenta con rutas señalizadas que permiten ampliar la visita. Itinerarios como el de la Sierra de Cabrejas ofrecen recorridos accesibles que combinan sabinares, pinares y zonas de ribera, mostrando la diversidad del paisaje soriano en pocos kilómetros.

El valor de La Fuentona no se limita únicamente a su aspecto natural. En su entorno se han encontrado restos arqueológicos que evidencian la presencia humana desde la Edad del Bronce, así como vestigios medievales que forman parte de la historia del territorio.

A esto se suma su dimensión cultural y simbólica. No es casualidad que este enclave haya alimentado durante siglos todo tipo de relatos. De hecho, publicaciones como National Geographic han recogido leyendas de sirenas asociadas a estas aguas.

Hoy, lejos de interpretaciones míticas, La Fuentona se consolida como uno de los espacios naturales más singulares de Castilla y León.