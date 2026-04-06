El paraíso natural que esconde Soria para una escapada de primavera entre cañones y paisajes únicos

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El interior de España guarda lugares que desafían cualquier expectativa y obligan a replantearse la idea de viajar lejos para encontrar belleza. En Ucero, el imponente Cañón del Río Lobos es uno de esos paisajes que, cuando los ves, entiendes por qué quienes lo conocen prefieren no compartirlo demasiado.

Este parque natural, uno de los enclaves más emblemáticos de Castilla y León, se extiende a lo largo de más de 25 kilómetros entre Soria y Burgos. Sus paredes calizas, que superan en algunos puntos los 100 metros de altura, son el resultado de millones de años de erosión kárstica, donde el agua ha ido modelando un paisaje de gran valor geológico y ecológico dentro de un espacio protegido de más de 10.000 hectáreas.

Desde Ucero, la entrada más conocida y una de las más espectaculares del parque, el visitante se adentra en un entorno donde el silencio y la pureza dominan. Guías especializadas sobre el espacio natural coinciden en señalar que esta vertiente soriana concentra algunos de sus enclaves más reconocibles, como la ermita de San Bartolomé, el Mirador de la Galiana o varios de los tramos más fotografiados del cañón.

Las paredes calizas del Cañón del Río Lobos dibujan uno de los paisajes más espectaculares de Castilla y LeónGetty Images

Ucero y el Cañón del Río Lobos: rutas, historia y experiencias que explican su auge

Recorrer el entorno de Ucero es mucho más que una excursión. Es una experiencia que conecta con una forma de viajar más pausada, más consciente. El sonido del agua, el vuelo de los buitres sobre las paredes del cañón y la presencia de enclaves históricos como la ermita templaria de San Bartolomé aportan al recorrido una dimensión patrimonial y paisajística muy singular.

Entre las propuestas más destacadas figura la conocida Senda del Río, uno de los recorridos más populares.

Junto a ella, también destacan otras alternativas muy valoradas como la Senda de las Gullurías, una ruta circular que arranca en la Casa del Parque de Ucero y permite combinar la zona de la ermita con miradores más tranquilos, o la Senda del Castillo, vinculada al núcleo histórico de Ucero y a las vistas desde su fortaleza. Pero más allá de una ruta concreta, el Cañón del Río Lobos es un destino en sí mismo, donde cada visitante puede diseñar su propia experiencia.

El auge de este enclave responde también a un cambio en la forma de viajar. Según destacan plataformas especializadas en turismo de naturaleza como AlohaCamp, el Cañón del Río Lobos se presenta como un destino que combina paisaje, biodiversidad y patrimonio, consolidándose como una opción cada vez más demandada por quienes buscan desconexión real y experiencias en entornos naturales.

Mapa del Cañón del Río Lobos que muestra los principales accesos desde Ucero, Hontoria del Pinar y el Puente de los Siete Ojos, junto a rutas y enclaves clave del parquecañondelriolobos.com

El parque cuenta con tres grandes accesos por carretera. Ucero es el más popular y el que concentra buena parte de las visitas; el Puente de los Siete Ojos permite entrar por una zona intermedia del cañón; y Hontoria del Pinar, ya en Burgos, ofrece una experiencia más tranquila y menos concurrida. Tanto la guía divulgativa de cañondelriolobos.com como Viajeros 30 coinciden en señalar que Ucero suele ser la entrada más frecuentada, especialmente en puentes, Semana Santa o verano.

El acceso al parque es libre para senderistas y ciclistas durante todo el año, aunque en momentos de gran afluencia puede haber regulación de vehículos en algunos aparcamientos. Además, en épocas de crecida ciertos tramos pueden resultar menos transitables. También conviene tener en cuenta que, aunque existen fuentes de agua potable en varios aparcamientos y servicios en puntos concretos del entorno, no hay abastecimiento continuo a lo largo de las rutas, por lo que es recomendable acudir con agua suficiente, protección solar y buen calzado.

La mejor época para visitarlo suele situarse entre primavera y otoño. Desde la guía práctica de cañondelriolobos.com recomiendan especialmente mayo y junio, cuando el paisaje se muestra más verde, con más agua y temperaturas todavía suaves. Aun así, cada estación ofrece un matiz distinto en este enclave que, incluso cuando gana popularidad, conserva intacta su capacidad de asombro.

A diferencia de otros enclaves naturales que se recorren en una sola jornada, el Cañón del Río Lobos permite múltiples formas de visita. El parque se entiende mejor como un territorio que explorar sin prisas que como un itinerario cerrado.