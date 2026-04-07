Brutal desplome de las temperaturas en Soria: la Aemet prevé que las máximas caigan 23 grados en dos días

Previsiones de la Aemet para Soria a fecha de este martes, con una caída de las máximas espectacular de cara al domingo.HDS

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria viene de cambio y además de forma espectacular. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves una temperatura máxima de 28 grados en la capital: para el viernes, de 24; y para el sábado, de sólo 5 grados como mucho y con la nieve a las puertas. Vaya, que en dos días se pasará de la manga corta al abrigo si se cumple lo previsto.

También habrá un giro de 180 grados en cuanto al cielo. pasando de días de sol a jornadas de lluvia e incluso nevadas. La primavera en Soria se toma un paréntesis.

Por orden cronológico, para este miércoles se repiten prácticamente los datos de temperatura de este martes, con mínimas suaves en torno a 5-7 grados dependiendo de la zona de Soria y máximas por encima de 20. Sólo varía la aparición de nubosidad a última hora, aunque sin visos de que llueva.

Jueves y viernes los termómetros irán subiendo con fuerza. Por ejemplo el viernes en Arcos de Jalón se esperan 30 grados, una temperatura que firmaría junio sin problema. La capital a 28 grados o Almazán y El Burgo de Osma a 29 también vivirán un viernes de sol y calor.

Para el sábado el viento del sur seguirá manteniendo valores agradables aunque algo menores, con una bajada de unos cuatro grados. La novedad estará en la llegada de precipitaciones, en forma de lluvia por debajo de los 1.700 y de nieve ya sólo en cotas medias y altas.

El giro radical se producirá el domingo, con una jornada de puro invierno a mediados de abril. En localidades como Almarza la temperatura mínima frisará en la helada y la máxima se queda en sólo cuatro grados, uno más para la Soria capital. La nieve hará acto de presencia por encima de los 1.100 metros y el cielo estará encapotado, con el viento rolando al norte y con ello trayendo frío. Un cambio brutal en un corto espacio de tiempo que muestra que lo del entretiempo en Soria tiene sus matices.