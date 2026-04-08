La estafa que destapó el caso de las detenciones de sanidad en Soria acaba sin cárcel

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Soria dejará cerrado mañana el caso de estafa abierto contra el responsable de una empresa de gestión de residuos de construcción e industria, por el que se destapó el fraccionamiento de contratos que derivó en la detención hace ahora dos semanas del gerente y el jefe económico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria por prevaricación continuada.

La vista oral está fijada para mañana en la Audiencia Provincial si bien no se celebrará juicio, después de que las partes hayan llegado a un acuerdo de conformidad, que el acusado ya aceptó en la fase de instrucción del asunto, que se ha llevado a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria.

El delito de estafa se atribuye al responsable de la empresa de gestión de residuos, al que se le acusa de engordar las facturas de modo que cobraba más dinero por los servicios prestados.

La pena de conformidad incluye seis meses de prisión, que el acusado no tendrá que cumplir por ser menor de dos años, así como cuatro meses de multa, a razón de seis euros diarios, es decir, 720 euros, tal y como informaron fuentes judiciales.

Como responsable civil subsidiario actúa la firma Gestión de Residuos de Soria, que deberá indemnizar a la empresa Soria Natural, en la cantidad de 100.000 euros, por los perjuicios causados por la estafa en la prestación de servicios.

A finales del mes de mayo del pasado año, la Guardia Civil detuvo al acusado por un caso de estafa tras la operación desarrollada en una empresa de Soria dedicada a residuos de construcción, ubicada en el polígono de Carbonera de Frentes.

La Guardia Civil detuvo finalmente a tres personas por esos hechos, que fueron puestas en libertad a la espera de lo que determinaran las pesquisas judiciales, ya que, según informaron fuentes próximas al caso en su momento, pues se estimaba que la denuncia en sede judicial no era más que la punta del iceberg. La empresa investigada inició su actividad en el tratamiento de residuos en 2011.

Precisamente, la detención hace dos semanas del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria y del responsable del área Económica de dicha Gerencia es el resultado de esta operación que comenzó ya el año pasado tras la detección de una estafa por la gestión de residuos de la construcción que denunció la empresa Soria Natural y que tenía que ver con el pesaje de deshechos de obras.

Como consecuencia de las labores de vigilancia sobre el vertedero de la localidad de Golmayo, la policía judicial detectó que estaban llegando vertidos sanitarios que eran enterrados sin el tratamiento adecuado, según explicaron a este medio fuentes cercanas al caso.