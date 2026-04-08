Comienzan las obras para mejorar el camino de acceso al Monumento Natural de La Fuentona

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León inició las obras de mejora del camino de acceso al Monumento Natural de La Fuentona, una actuación de conservación de biodiversidad que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 101.136,17 euros. El plazo de ejecución de la actuación, que se inició este martes, tiene una duración de dos meses.

Se trata de un proyecto cofinanciado con fondos Next Generation EU por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un plan que se ha configurado como un instrumento orientado a transformar la sociedad, teniendo los estados miembros de la UE la condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del mecanismo creado a tal efecto.

La zona de actuación se sitúa en el término municipal de Muriel de la Fuente y está incluida dentro de los límites del Monumento Natural de La Fuentona. Este espacio está caracterizado por el manantial natural que da lugar al nacimiento del río Abión, en el que se integran una armoniosa lamina de agua, una vegetación abundante y el relieve abrupto con grandes panorámicas.

El Monumento Natural de La Fuentona es un espacio natural protegido de los más representativos a nivel provincial y autonómico para conocer los fenómenos kársticos que se dan en terrenos de naturaleza caliza como es la Sierra de Cabrejas. Situado en la Zona de Especial Conservación Sabinares de la Sierra de Cabrejas, a unos 30 kilómetros de Soria capital, es actualmente uno de los espacios más visitados, alcanzando algo más de 65.000 visitantes al año y cerca de 5.000 vehículos a motor.

El acceso al monumento natural se realiza a través de una pista forestal de 850 metros de longitud de firme natural. Aunque el estado de la pista es aceptable, el tránsito de vehículos, sobre todo en época estival, hace que se levanten unas grandes polvaredas que dificultan el tránsito y se hace muy molesto para los peatones que circulan en paralelo por dicha vía, depositándose, dicho polvo, en la vegetación adyacente y en los vehículos que están estacionados en el aparcamiento del punto de información.

Igualmente se producen fenómenos erosivos en los puntos de la vía de mayor pendiente, arrastrando el material que compone dicha vía hasta el cauce del río Abión. Esta erosión hace que frecuentemente sea necesario recebar el camino para permitir el tránsito de vehículos, según informó la Delegación de la Junta.

Aunque hay un mantenimiento frecuente del camino, existen determinados momentos del año en que la acumulación de agua genera baches, lo que dificulta el acceso de los vehículos. Esto produce que muchos visitantes busquen alternativas de aparcamiento en el cercano municipio de Muriel de la Fuente, para no pasar con su vehículo por un camino no asfaltado, lo que condiciona en muchas ocasiones el tránsito por dicha localidad.

Características de las obras

La actuación tiene como objeto la adecuación y mejora del camino de acceso que une la carretera SO-P-5026 con el punto de información existente en el Monumento Natural de La Fuentona, así como el acondicionamiento de una parcela para el aparcamiento, además de ejecutar la señalización necesaria en el acceso, recoge Ical.

Mediante estas actuaciones se pretende conseguir la mejora del firme, de forma que los visitantes puedan acceder a La Fuentona de manera cómoda y segura; evitar la formación de polvaredas por el tránsito de vehículos; mejorar el acceso a aquellos visitantes que optan por acercarse a pie desde el casco urbano de Muriel de la Fuente; y prevenir los episodios de escorrentía y erosión del actual camino.