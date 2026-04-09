Sólo 2 de cada 10 empresas de Soria prevén incrementar su facturación en 2026

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Más pesimismo y menos confianza en el crecimiento. Así afronta el empresariado soriano el 2026, según la Encuesta de Confianza Empresarial desarrollada por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES). Solo dos de cada 10 empresarios prevé que su facturación aumente ese año y apeas un 15% de las firmas contempla ampliar su plantilla durante este año. Son algunas de las cifras de una encuesta que «revela un incremento del pesimismo entre un empresariado que afronta 2026 con moderación y cautela ante el contexto actual».

El cuestionario contó con la participación de 74 empresas de la provincia con representación de todos los sectores y tamaño variables. La encuesta figura dentro de las acciones vinculadas al acuerdo marco para la competitividad y la innovación empresarial y aborda varias cuestiones sobre la situación del tejido empresarial de la provincia.

Desde FOES explican que «a pesar de que tres de cada cuatro empresas sorianas lograron mantener e incluso aumentar la facturación en 2025 respecto de 2024, el dato se resiente respecto del observatorio anterior». Además, este resultado no se vio reflejado en los beneficios ya que de cada diez negocios tan solo uno «logró mejorar sus márgenes comerciales/de rentabilidad el pasado año, un dato que se ha reducido de forma significativa respecto de la situación registrada un año antes, cuando el 20% de las empresas manifestó haber cerrado el ejercicio con márgenes positivos».

Fruto de esta situación la confianza en el crecimiento futuro «se ha visto reducida a la mitad» apostando más por la moderación frente las expectativas «optimistas» del pasado año. Esto se traduce en que «apenas dos de cada diez empresarios prevé que su facturación crezca este año, frente al 41,7% que esperaba mejorar en 2025». Esta «cautela» también está incluida por la situación nacional e internacional y es que «tres de cada cuatro empresarios considera que la economía española empeorará en 2026 (frente al 52,8% de 2025), y más del 97% creen que se verán afectados por el actual contexto internacional». En especial, la guerra en Oriente Medio ya se percibe como un «factor determinante» para la evolución económica y que supondrá un aumento de los costes energéticos y las materias primas.

Preocupaciones

A la hora de señalar sus preocupaciones, el empresariado soriano señala la «escasez de mano de obra y la falta de talento» que «se consolidan como uno de los mayores desafíos estructurales para las empresas de la provincia». Según la encuesta «tres de cada cuatro señalan dificultades para cubrir determinados puestos, desde personal no cualificado hasta perfiles especializados como soldadores, ingenieros, cocineros o conductores». Otra de las preocupaciones, según apunta la encuesta realizada por FOES es el «absentismo laboral» que «afecta significativamente a la operativa, consolidándose como uno de los retos más citados por los empresarios». «De cada cien empresas, 65 lo sufren de forma significativa (31,1%) o moderada (35,1%)», aseguran.

Con respecto a la situación de sus plantilla, el 66% de las empresas prevé mantener su plantilla, pero «la proporción de quienes esperan aumentar personal se reduce del 19,2% de 2025 al 14,9% de este año, reflejando una estrategia de contención frente a la incertidumbre económica y la dificultad de atraer y retener talento».

En este contexto, la intención de invertir de la empresa soriana se mantiene relativamente estable. El 44,6% de los encuestados planea realizar inversiones este 2026, frente al 45% de 2025. La prioridad, no obstante, sigue siendo gestionar costes y mantener la competitividad, más que expandirse rápidamente.

El empresariado si coincide en que necesitan «apoyos estructurales y flexibilidad normativa para poder mantener la competitividad y afrontar los desafíos del ejercicio». En este escenario, el empresariado soriano reclama «de forma mayoritaria «un entorno más favorable para la actividad económica, basado en una «reducción de la presión fiscal» y de los «costes laborales», así como en «una simplificación real de la burocracia y mayor agilidad en los trámites administrativos». Entre sus principales demandas destacan también una» revisión del sistema de bajas laborales y permisos retribuidos para evitar abusos y reducir el impacto en las pequeñas empresas, mayor flexibilidad en la gestión de plantillas, y un refuerzo de los mecanismos de control del absentismo». Asimismo, solicitan más apoyo efectivo a la inversión -con ayudas menos limitadas y mejor diseñadas-, facilidades de acceso a financiación, medidas para abaratar los costes energéticos y políticas específicas que contribuyan a fijar población en la provincia. FOES revela además que «el 70,3% reclama una mejora de las ayudas de funcionamiento y que se incremente el porcentaje hasta el máximo permitido por Europa». En conjunto,«piden a las administraciones más diálogo, acompañamiento y sensibilidad hacia la realidad de las pymes» .