Ni ingresos mínimos ni residir en España: los requisitos reales para conseguir la casa gratis en este pueblo de Soria

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El pequeño pueblo de Arenillas en Soria está en boca de todos. Con apenas 40 habitantes este invierno, se ha convertido en el centro de atención en todo el país por su iniciativa contra la despoblación, una muy jugosa y atractiva, sobre todo teniendo en cuenta el precio de los alquileres al alza en la provincia. El Ayuntamiento de Arenillas ofrece vivienda gratuita, empleo como albañil y la gestión del bar social a una familia con hijos en edad escolar. Esto ha atraído un volumen masivo de solicitudes.

Una oferta en Arenillas que ha causado furor

Siete viviendas municipales son las que ha rehabilitado el Ayuntamiento de Arenillas para combatir la despoblación. Una de ellas está disponible sin coste de alquiler, acondicionada a la gestión del bar-local social, un espacio clave para la convivencia social. Además, se ofrece un puesto de trabajo como albañil para el mantenimiento de inmuebles de carácter público, garantizando con ello una estabilidad laboral. Para familias con niños, hay transporte gratuito al colegio de Berlanga de Duero, a 20 km de distancia.

La propuesta tiene una prioridad: familias con hijos en edad escolar que estén dispuestas a empadronarse permanentemente e integrarse con la comunidad. En verano, Arenillas sube de población hasta las 300 personas, gracias a eventos como el Boina Fest, pero el reto del consistorio es, efectivamente, fijar residentes estables a largo plazo.

El proceso real, paso a paso

Los interesados deben rellenar un formulario de Google habilitado por el Ayuntamiento, y adjuntar datos sobre la familia, experiencia en albañilería o gestión de bares y cuáles son los motivos de la mudanza. No hay plazo fijo de cierre para la propuesta; se evalúan las candidaturas hasta encontrar la mejor de todas.

Hasta la fecha, la respuesta ha sido abrumadora. En la primera semana, llegaron más de 170 solicitudes y un centenar de correos; semanas despues se superaron los 5.000 correos y 500 formularios. La gran mayoría de solicitudes proceden de América Latina y el continente europeo, con algunos incluso presentándose en persona. La alcaldesa de Arenillas, Sonia Tovaruela, enfatiza que lo más importante es “que les guste el pueblo y se quieran quedar aquí a largo plazo”.

Y es que Arenillas está considerado como el ‘pueblo más feliz de Soria’ por su orgullo vecinal y dinamismo social pese al reto demográfico. Forma parte de la España vaciada, donde municipios como este mantienen servicios básicos con recursos limitados. Iniciativas similares en Soria, como en Beratón, no siempre prosperan por factores climáticos o sociales, pero Arenillas insiste con políticas activas.

Esta oferta se incluye dentro de la programación de Arenillas para revitalizar el municipio. De momento, el enlace para el formulario parece estar cerrado, por lo que, si quieres más información, te invitamos a que contactes directamente con el Ayuntamiento de Arenillas en caso de estar interesado y cumplir con los requisitos.