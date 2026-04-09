El Burgo mediará en el conflicto de Huf para evitar el goteo de despidos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El alcalde burgense, Antonio Pardo Capilla, reconoció su preocupación por el conflicto que arrastra Huf y quiere reunirse con el propietario de la empresa en su próxima visita a la fábrica, a finales de este mes o principios de mayo. Así se lo puso de manifiesto al comité de empresa el pasado martes, durante una reunión en la que mostró toda su predisposición para mediar en la situación con el fin de evitar el goteo de despidos ya iniciado.

Pablo Soria, secretario general de UGT FICA en la provincia, agradeció la predisposición del Ayuntamiento de la villa burgense, ya que el propio alcalde les aseguró que el comité de empresa contara con él para intentar buscar una solución al conflicto. Y eso pasa por recuperar la carga de trabajo.

Es más, les indicó que había solicitado una reunión con el accionista mayoritario que tendrá lugar a finales de abril o a principios del mes próximo.

Y es que la posibilidad de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en Huf para toda la plantilla que se extendería entre mayo y octubre y de una duración de 15 días, ha puesto en alerta a los representantes de los trabajadores, dado que aunque el propietario asegura que no quiere cerrar la fábrica la realidad es que está reduciendo carga de trabajo con proyectos previstos para Soria que se está llevando a otras plantas de fuera del país y con mano de obra más barata.

El ERTE se empezaría a negociar a finales de abril, pero la dirección de la planta prevé el despido de 29 trabajadores durante este mes, de los que 16 puestos directos de producción ya han salido. Por ello, el comité y los sindicatos llaman a trabajadores y simpatizantes a la concentración del próximo sábado 11 de abril que tendrá lugar en la plaza Mayor burgense de 12.30 a 14.00 horas. Una cita que esperan reúna al mayor número de personas posible en respaldo de los empleados afectados.

Esto se suma a que hay un goteo continuo de finalizaciones de contratos por causas objetivas que son pérdida de empleo: «Ya se han registrado 16 despidos que no tienen sustitutos, y es lo que no podemos aceptar», aseguró la secretaria general de Industria en CCOO Soria, Amor Pérez.

«Hemos conseguido la implicación del alcalde de El Burgo porque por su dilatada trayectoria en el Ayuntamiento y en la Diputación de Soria es plenamente consciente de la situación de Huf, que llegó a tener 500 empleados, vecinos de la localidad y de toda una comarca, pero incluso de Soria y de otras zonas de la provincia que se trasladan todos los días a trabajar a la localidad. Por eso, debemos hacer todo lo posible por mantener los 380 puestos que hay y que no se reduzca ni uno más».

Por ello, ambos insistieron en que es fundamental recuperar la carga de trabajo, «que la hay», garantizó Amor Pérez. Al mismo tiempo, apelaron al resto de administraciones para ir todos a una con la parte social. «No podemos perder ni un empleo más».

El principal problema contra el que luchan es que el nuevo propietario cuenta con el 51% de las acciones, de modo que tiene la total capacidad de decidir. «No es que falte carga de trabajo, es que él decide no llevarla a El Burgo y trasladarla a otra planta con la mano de obra más barata», lamentó la secretaria general de Industria de CCOO Soria, quien teme que el ERTE forme parte de un plan industrial para llevar a la deslocalización de la planta. «Este año es esto y el año que viene puede haber más, por lo que debemos parar ahora».