La reducción de carga de trabajo en Huf hace temer un ajuste de plantilla en la planta de El Burgo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Preocupación entre la plantilla de Huf España en la planta de El Burgo de Osma ante la posibilidad de que la multinacional, tras el cambio de dirección, se lleve parte de la producción a Portugal, lo que conllevaría una importante reducción de puestos de trabajo en una fábrica que en estos momentos da empleo a 380 personas, consolidada desde hace más de cuatro décadas como uno de los principales pulmones de la comarca ribereña.

Los trabajadores reconocieron el pasado jueves en asamblea convocada por los sindicatos UGT y CCOO la incertidumbre que existe desde comienzos del año por el planteamiento de reducir carga de trabajo en la planta burgense que realizó el que es en la actualidad el accionista mayoritario de la multinacional, alegando que resulta muy caro el trabajo en horas festivas, según fuentes consultadas por este periódico, lo que podría poner en jaque el futuro de la comarca.

La planta de Huf España en El Burgo llegó a superar los 500 empleos incluidos los de empresas de trabajo temporal y en la actualidad hay 380 trabajadores, tras la firma de varios despidos objetivos y finalizaciones de contratos, que con la posible deslocalización de parte de la producción podría reducirse de manera considerable. «Ante el cambio de dirección debemos exigir al menos el mantenimiento del empleo», aseguran fuentes sindicales.

Huf España es la filial española de una multinacional alemana con planta en el Burgo de Osma donde fabrica cerraduras y otros componentes de acceso para automóviles, siendo importadora y exportadora. Pero la preocupación ha llegado hasta Soria tras el anuncio del cierre de la fábrica de Alemania, la primera sede de la empresa, y el traslado de la producción a otros países como Portugal.

Es más, la plantilla ya ha constatado una merma en la actividad, dado que en su momento se plantearon proyectos para realizar en la planta de El Burgo que directamente se han ido a Portugal.

Los sindicatos no entienden cómo las empresas que llegan a Soria se acaban yendo, y mientras se benefician entre otros aspectos de la fiscalidad diferenciada. En este sentido, reclaman ayuda a las instituciones para evitar que ocurra como con Losán, donde apenas quedan diez trabajadores tras la marcha del resto, Ondara, que iniciará una huelga paralela al ERTE, o Siemens Gamesa, también con un ERTE de dos años.

Y es que la situación de Huf no puede empeorar porque tiene que garantizar el futuro de la zona. «Soria no puede perder más empresas», insisten desde los sindicatos, y añaden «si verdaderamente las administraciones quieren asentar población, la única vía es mantener las firmas que hay y seguir aumentando».

«Menos aún cuando en una provincia limítrofe a la nuestra como es Burgos cada vez crece más el tejido industrial y en Soria, con los convenios más bajos y con medidas como la fiscalidad diferenciada, no se consigue retener empresas», añaden desde los sindicatos.

UGT y CCOO no quisieron hablar dado que en estos momentos están recabando toda la información para ofrecer una rueda de prensa en los próximos días de cara a organizar medidas de protesta, que pasan por movilizaciones y manifestaciones e incluso jornadas de huelga.

El sector de auxiliares de automoción da empleo en la provincia a más de 2.200 personas que generan entre ocho empresas: Fico Mirrors, Huf España, Sumiriko AVS Spain (antes Anvis Automotive Spain), Plásticos ABC, Longwood , Mubea Iberia en Ágreda, ZF Aftermarket en Ólvega y Gotec Técnicas de Superficies en Almazán. Además, se encuentran dentro de las 20 que más facturan de la provincia, lo que da una idea de la importancia del sector para Soria.

La última referencia de facturación de esta filial española de la multinacional alemana con planta en El Burgo de Osma es de 97,73 millones de euros.