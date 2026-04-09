Fotos de un paseo saludable por Soria para concienciar en la Semana de la Salud

FADISO organiza esta actividad por la Semana de la SaludSKYLINE

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Semana de la Salud se hace visible en Soria através de un Paseo Saludable por las calles más céntricas de la capital, desde la Plaza Mayor hasta el Árbol de la música. Fadiso organiza esta actividad con el objetivo de visibilizar el compromiso del movimiento asociativo con la salud a través de esta actividad simbólica, fomentando así los hábitos de vida saludables y sensibilizando a la población de la problemática que sufre mas el colectivo en materia de salud.

La jornada contó con la participación de varias de las asociaciones que

componen FADISO: ASOEM, FRATER, FIBROAS Y PARKINSON SORIA y otras entidades de Discapacidad de la provincia como ASPACE y CREDEF.

Previamente a la marcha, se leyó un manifiesto reivindicativo denunciando la grave situación de la atención sanitaria en la provincia de Soria, especialmente en el medio rural, donde la falta de consultas médicas obliga a muchas personas —muchas de ellas mayores o con movilidad reducida— a desplazarse largas distancias para recibir atención básica. A esta situación se suma la escasez de especialistas en Soria capital y las largas listas de espera para consultas, pruebas y tratamientos, lo que retrasa diagnósticos y empeora la calidad de vida de los pacientes.

Por ello, las asociaciones participante reclaman a las administraciones un refuerzo urgente de los recursos sanitarios, más especialistas y medidas que garanticen una sanidad pública accesible, cercana y equitativa para todas las personas, especialmente para quienes viven con una discapacidad o enfermedad crónica.