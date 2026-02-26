El Hospital Virgen del Mirón de Soria pasará a ser un centro sociosanitario

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Hospital Virgen del Mirón mantendrá su uso sanitario y pasará a ser un centro sociosanitario. Las dudas que en otros partidos políticos había suscitado la continuidad de este recinto sanitario perteneciente al Complejo Hospitalario Soriano las disipó este miércoles el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien centró una de sus intervenciones en este apartado. Recordó que en el año 2021 ya era un centro de uso sanitario y que «no se va a cerrar», tal y como han señalado en otras ocasiones los cargos políticos del PP en Soria y de la Comunidad.

Relató los servicios que recibirá el Mirón, con novedades, como la convalecencia de pacientes, además de enfermos crónicos, pluripatologías, unidades de rehabilitación, terapia ocupacional, paliativos, fisioterapia y afrontamiento activo del dolor crónico.

En cuanto a la Atención Primaria, señaló el «impulso definitivo» que a partir de la próxima legislatura dará a varios centros de salud de la provincia de Soria como compromiso electoral, como el de El Burgo de Osma, el largamente demandado Soria Norte en la capital soriana o el de San Leonardo, además de una reforma integral del del segundo municipio con más población de Soria, el de Almazán.

En cuanto a otras inversiones en Soria, dejó clara su apuesta por el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), el polígono industrial de Langa y el Aeroparque Industrial (ATI), en cuanto a suelo industrial, así como por el Centro Regional del Profesorado, que ocupará una de las Cúpulas del citado PEMA.

El presidente de la Junta de Castilla y León y presidente del PP en la Comunidad anunció este miércoles en Soria que las asociaciones contra el cáncer participarán en la Estrategia Oncológica de Castilla y León, dentro del impulso a las políticas de prevención, que se reforzarán los cribados, se impulsará la investigación y subrayó que en la región hay el doble de equipos para tratamientos de cáncer que la media española.

El candidato a la presidencia de la Junta avanzo también que será la administración regional la que corra con el coste del traslado de las personas que fallezcan en un hospital fuera de su lugar de residencia

Mañueco se reunió con la junta directiva de la Asociación Española contra el Cáncer en Soria (AECC), y con su presidente, Jesús Aguarón. El presidente de la Junta, quien recordó que este miércoles se cumplía el Día del Estatuto de Castilla y León, estuvo acompañado por la candidatura de Soria a las elecciones autonómicas, con los números 1 y 2 , Rocío Lucas y José Damián Ferrero, respectivamente, además de por el presidente del PP de Soria, Benito Serrano. Agradeció la labor social de la AECC en Soria, de los voluntarios, profesionales, pacientes y familiares y anunció un impulso a la investigación y más inversiones en la política de prevención.

Apuntó a la necesidad de aumentar los cribados y puso como ejemplo de radioterapia a Soria, ya que en verano echó a andar el servicio, «un compromiso político y personal», con la realización ya de 1.300 sesiones. «Hay formaciones políticas que no quieren a las autonomías», señaló. «y si no hubiera sido por ellas no habría Radioterapia en Soria».

Sobre los candidatos de Soria, de la número 1, Rocío Lucas, dijo que «simboliza el éxito educativo de Castilla y León, porque el sistema educativo de Castilla y León es el mejor de España» y que en el PP «no estamos para hacer ruido porque somos el partido de las soluciones». Defendió su eslogan de campaña, ‘Aquí certezas’, de «atender los problemas y dar soluciones a provincias como Soria».

De la sanidad destacó que es «el segundo mejor valorado de España» y que la nueva Estrategia Oncológica de Castilla y León potenciará e incorporará nuevos cribados, como los de mama, utero y colon, en el primer apartado, y los de próstata y pulmón en el segundo. Explicó, además, que se pretende dotar de tecnología a todos los centros de salud del medio rural, ya sea ecografías, analíticas rápidas o electrocardiografías digitales, y que se les dote de unidades de afrontamiento activo del dolor crónico.

Del mismo modo, se desarrollarán programas sanitarios de ‘50+’ y ‘70+’, el «compromiso» de que en el acceso a las consultas no se produzca una demora de más de dos días y la extensión de los helicópteros medicalizados a todas las provincias de Castilla y León.

Del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, cuyos trabajos están a punto de finalizarse tras años de andadura con un nuevo acceso disponible desde el vestíbulo este mismo jueves, y con el estreno de 200 plazas de aparcamiento, elevó a 100 millones de euros las inversiones totales, que hacen de esta obra «la segunda más alta de la Comunidad». «Más medios, más instalaciones y más confortables», expresó Mañueco, quien destacó los servicios de que dispone en el hospital de día, así como los medios incorporados en los últimos meses que suponen la robotización en materia quirúrgica con el robot Da Vinci.

Subrayó que se está incorporando al Hospital Universitario la mejor mejor tecnología con cirugía robótica de carácter general, también en el ámbito de la traumatología y con un taximulador y una cardio resonancia, y refirió otros servicios como la Unidad de Diálisis y la modernización por un lado de los laboratorios y de la farmacia hospitalaria.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Soria, Jesús Aguarón, señaló que las previsiones apuntan a que 1 de cada 3 hombres y mujeres de Castilla y León desarrollarán un cáncer, y que hay 17.000 casos nuevos y 7.000 muertos en la Comunidad a consecuencia de la enfermedad. Precisamente, defendió que asociaciones como la AECC de Soria hacen que «sea más llevadero el tormento de vivir con un cáncer». Uno de los objetivos de la asociación es, precisamente, acompañar a los enfermos oncológicos. En materia de investigación, la AECCC puede presumir de ser la asociación que más destina a investigación, con 157 millones de euros para 800 proyectos.