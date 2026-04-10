Luz verde a la nueva bahía de carga que permitirá distribuir el H2O del PEMA

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La planta de hidrógeno verde del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray comienza la cuenta a atrás para entrar en fase productiva. La sociedad que gestiona la infraestructura, H2Duero, ya tiene la licencia para iniciar las obras de la nueva bahía de carga. Se trata de un sistema que permitirá evacuar el hidrógeno producido en la planta hasta cualquier destino a través de los denominados ‘tube trailers’. La inversión ronda el millón de euros y permitirá activar la planta sin tener que esperar a la compleja tramitación del hidrogenoducto.

La planta de hidrógeno verde del PEMA es un proyecto impulsado desde la Junta de Castilla y León a través del Plan Soria Conectada y Saludable. La construcción de las instalaciones supuso un desembolso de algo más de 6 millones de euros y su desarrollo se afrontó a través de una colaboración público-privada entre la empresa pública Somacyl y la energética Redexis. Ambas firmas crearon la empresa H2 Duero para la gestión de la planta soriana, que es la primera planta de producción de hidrógeno verde de toda la Comunidad Autónoma.

Hace ya prácticamente un año que la planta está lista para operar tras superar su periodo de pruebas, pero quedaba pendiente dar una solución a la distribución del hidrógeno. Por un parte está proyectado, y en tramitación, la construcción de un hidrogenoducto de algo más de 6 kilómetros que serviría para transportar la energía a las principales industrial del PEMA e incluso algunas de Soria. Sin embargo, la complejidad de la tecnología han dificultado los trámites y esta opción llegará más a largo plazo. Ante estas dificultades se planteó la posibilidad de utilizar una bahía de carga donde los camiones –tube trailers– pudieran cargar el hidrógeno y transportarlo a cualquier punto de España.

Fuentes cercanas al proyecto confirmaron que el Ayuntamiento de Garray ya ha concedido la licencia de obras y la previsión es que, como muy tarde, las obras arranquen antes de que acabe el mes de mayo. El plan de desarrollo de las obras establece un avance por fases por lo no hay una fecha para la culminación de las obras. La inversión prevista es de un millón de euros.

La bahía de carga que se pretende instalar se asemeja mucho a los muelles de carga de cualquier industria, con la diferencia de que tiene los sistemas que permitirán comprimir el hidrógeno para cargarlo en unos camiones especializados denominados ‘tube trailer’. Se habilitará un compresor y un panel de carga que servirá para gestionar el movimiento del hidrógeno de los depósitos a los tube trailers. Este tipo de camiones especiales que están formados por cilindros montados en una especie de jaula y que se conectan con el dispensador. Una vez cargado el hidrógeno verde del PEMA se destinará a puntos donde pueda ser inyectado a la red o a industrias que ya dispongan de sistemas que posibiliten que el gas entre en su sistema energético. Con posterioridad, no se descarta que en planta del PEMA pueda instalarse un punto de recarga para vehículos que utilicen el hidrógeno como combustible.

Cuando culmine la construcción de la bahía de carga la planta de hidrógeno verde del PEMA podrá entrar en fase de producción y distribución del hidrógeno. De forma paralela, se seguirá trabajando en el gaseoducto. A finales de enero de 2025 la comisión territorial de Medio Ambiente y Urbanismo informó favorablemente del proyecto ‘Gaseoducto de transporte secundario de gas natural e hidrogenoducto’. Esa infraestructura tiene previsto un desarrollo por el que discurrirán por los términos municipales de Garray, Golmayo y Soria. El proyecto tiene por objeto la construcción de un gasoducto de transporte secundario y un hidrogenoducto, ambos subterráneos, y con una longitud aproximada de 6,9 kilómetros.

La planta de producción de hidrógeno verde ocupa una superficie de casi 3.000 metros cuadrados que alberga, además del edificio de oficinas y control, los tanques de almacenamiento de agua y las instalaciones auxiliares. La planta se proyectó para una potencia de 2,5 megawatios y una producción de hidrógeno de 477Nm3/hora y 2.146.500 Nm3/año -(NM3: Normal Metro Cúbico es una forma de medir usada por su facilidad para reproducirla en laboratorio)-. En conjunto, sumando la construcción de la planta, la bahía de carga y el futuro hidrogenoducto la inversión se situará por encima de los 10 millones de euros.